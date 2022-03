Vila Nova x Goianésia: onde assistir e horário ao vivo (12/03)

Vila Nova x Goianésia se enfrentam neste sábado, pelo jogo de volta do Campeonato Goiano de 2022. No Estádio OBA a partir das 16h30, o a transmissão será no SBT e Nordeste FC somente para assinantes. A seguir, veja os detalhes e saiba onde assistir ao vivo.

Onde assistir Vila Nova x Goianésia

O jogo do Vila Nova x Goianésia vai passar no canal Globo e streaming Eleven Sports, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

O canal da Globo vai transmitir para o estado de Goiás o jogo de hoje. Já a plataforma do Eleven Sports pode ser encontrada de maneira gratuita pelo site (www.elevensports.com) ou no aplicativo para Android e iOS.

Informações do jogo hoje

Data: 12/03/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio OBA

Onde assistir jogo de hoje: Globo e Eleven Sports

Relembre o último jogo entre Goianésia e Vila Nova.

Escalação de Vila Nova e Goianésia

Vila Nova: Georgemy; Moacir, Renato, Rafael Donato, Bruno; Arthur Rezende, Pablo Roberto, Wagner, Matheuzinho; Victor Andrade, Rubens

Goianésia: Vilar; Lucas, Dede, Marcelo, Rafael Fanco; Lucas, Anthony, Leomir Lucena, Dionatan; Nunes, Joãozinho.

Jogando fora de casa, o Vila Nova decolou na primeira partida das quartas de final do Campeonato Goiano e garantiu a vantagem na competição por 2 a 1, com gols de Victor Andrade e João Lucas. Dessa maneira, o grupo tem a vantagem de jogar em casa na decisão deste sábado e, por isso, é o favorito a vencer.

Enquanto isso, o Goianésia precisa dar a volta por cima depois de perder para o seu oponente no jogo da última semana, mesmo jogando em casa. Com isso, precisa colocar em campo os melhores jogadores e deixar o Vila Nova sem espaços para atacar e até mesmo jogar em campo.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias do Campeonato Goiano.