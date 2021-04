Vila Nova x Goiás: como assistir clássico goiano hoje – 11/4

Pela 8ª rodada do Campeonato Goiano 2021, Vila Nova e Goiás fazem o tradicional Derby do Cerrado, neste domingo (11), às 16h (horário de Brasília), no Estádio OBA. Ambas equipes estão no Grupo B do Estadual e possuem os mesmos 10 pontos. No entanto, o Tigre fica segundo lugar e o Esmeraldino em terceiro, por conta do saldo de gols: 4 a -2. Veja como assistir o jogo entre Vila Nova e Goiás hoje.

Como assistir ao vivo Vila Nova e Goiás?

A TV Anhanguera, filiada da Rede Globo no Estado de Goiás, transmite o jogo ao vivo e com exclusividade neste domingo, 11 de abril. Por isso, o torcedor poderá assistir o clássico entre Vila Nova e Goiás na tv aberta. No entanto, o confronto não será exibido nos canais fechados.

Onde e quando será Vila Nova e Goiás ?

O Estádio OBA, casa do Vila, recebe o jogo da equipe diante do rival Goiás. A partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Goiano 2021, começa a partir das 21h.

Os donos da casa chegam para o confronto após garantirem vaga na próxima fase da Copa do Brasil, mas perderem em seu último duelo no Estadual. O Vila Nova não jogou na rodada sete, mas na seis, perdeu para o Goianésia por 2 a 0, em casa. Agora, o clube busca a recuperação no campeonato, em clássico diante do Goiás. Com 10 pontos, o Tigre tem três vitórias, um empate e duas derrotas.

Já o Goiás chega para o jogo após empate no último duelo. Assim como o Vila, a equipe não jogou na sétima rodada, mas entrou em campo em jogo atrasado da primeira rodada diante do Iporá. Com o empate, o clube encostou na pontuação do Tigre. A campanha da equipe no Campeonato Goiano é semelhante ao do Vila Nova: três vitórias, um empate e duas derrotas. Entretanto, o Alviverde fica atrás na tabela por conta do saldo de gols.

Tabela da 8ª rodada do Campeonato Goiano 2021

Aparecidense x Jaraguá – 16h

Domingo

Vila Nova x Goiás – 16h

Goianésia x Iporá – 16h

Segunda

CRAC x Jataiense – 15h30

Anápolis x Atlético GO – 16h

Terça

Grêmio Anápolis x Itumbiara

