Vilavelhense x Estrela do Norte: onde assistir e horário do jogo – 25/02

Vilavelhense x Estrela do Norte: onde assistir e horário do jogo – 25/02

As equipes de Vilavelhense x Estrela do Norte entram em campo nesta sexta-feira, 25/02, a partir das 15h (Horário de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela quinta rodada do Campeonato Capixaba. Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere abaixo.

Onde assistir Vilavelhense x Estrela do Norte

O jogo do Vilavelhense e Estrela do Norte vai ter transmissão do streaming Eleven Sports, partir das 15h (Horário de Brasília).

A plataforma de streaming pode ser encontrada no site oficial (www.elevensports.com) ou aplicativo para Android e iOS de graça para todos os internautas. Basta procurar pelo jogo que gostaria de assistir e acompanhar.

Data: 25/02/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Árbitro: Francisco Cassio Rodrigues

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica

Transmissão: Eleven Sports

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Vilavelhense aparece em quarta posição no Campeonato Capixaba com 7 pontos, ou seja, venceu duas partidas, empatou outra e perdeu também uma na temporada. Por isso, promete entrar com toda a potência necessária nesta sexta para garantir o triunfo.

Enquanto isso, o Estrela do Norte se mantém em terceiro lugar com 8 pontos, ou seja, disputa a posição com o seu rival no confronto de hoje. Ao todo, contabiliza duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota, buscando se manter assim.

Escalação do Vilavelhense e Estrela do Norte:

Vilavelhense: Gecivagner; Thainler, Dos Santos, Waldir Roque; Everson, João Firmino, Marlon; Daniel Nascimento, Bruno Paixão, Deivison

Estrela do Norte: Robert; Renato, Tiririca, Roberto; Neto, Leomir, Pará, Denilson; Marcudinho, Soares, Rafael Castro

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre o futebol e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.