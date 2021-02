Villarreal x Atlético de Madrid: onde assistir e possíveis escalações (28/02)

Villarreal e Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo (28) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estadio de la Cerámica, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Equipe comandada por Diego Simeone tem a cahnce de aumentar a vantagem na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Villarreal x Atlético de Madrid: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam as equipes?

Em 6º com trinta e sete pontos está o Villarreal. A equipe começou bem a temporada, surpreendo com a qualidade em campo. Agora, busca alcançar a parte de cima da tabela em busca de vaga em competições internacionais. Assim, no confronto de hoje, Coquelin e Moreno não estão disponíveis.

Em primeiro lugar com cinquenta e cinco está o Atlético de Madrid. Buscando aumentar a vantagem que possui na liderança, a equipe de Diego Simeone tem a chance de subir para cinco pontos a diferença com o Barcelona, o vice-líder. Então, o técnico não pode contar com Trippier e Gimenez.

Possíveis escalações

- PUBLICIDADE -

Possível Villarreal: Asenjo; Albiol, Peña, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Trigueros, Capoue; Gómez, Alcácer, Moreno.

Possível Atlético de Madrid: Oblak; Felipe, Savic, Hermoso; Kondogbia, Llorente, Lemar, Koke, Lodi; Felix, Suarez.

Últimos jogos de Villarreal e Atlético de Madrid

Pelo jogo de volta da Liga Europa, o Villarreal venceu o Salzburg por 2 a 1 e garantiu a classificação nas oitavas de final na quinta-feira (25).

Enquanto isso, na última terça-feira (23), o Atlético de Madrid enfrentou o Chelsea pelo jogo de ida nas oitavas de final da Champions League. Por 1 a 0, o time inglês venceu e abriu vantagem no confronto.

Com Messi, Barcelona bate Sevilla e assume vice do Espanhol