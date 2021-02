Villarreal x Betis: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol (14/02)

Encerrando a 23ª rodada do Campeonato Espanhol neste domingo (14), Villarreal e Betis se enfrentam às 17h, no Estadio de la Cerámica. Ambas as equipes precisam conquistar pontos para permanecer na parte de cima da tabela. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Villarreal x Betis: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Premium, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Villarreal x Betis

Ao time do Villarreal, Rubén Peña e Étienne Capoue são tidos como dúvida para o jogo deste domingo já que, segundo o treinador Unai Emery, treinaram somente na sexta-feira (12).

Possível Villarreal: Asenjo; Albiol, Pau Torres, Pedraza, Costa; Parejo, Coquelin, Pino; Gómez, Alcácer, Moreno.

Akouokou, Borja, Marc Bartra e Camarasa são os desfalques do times do Betis.

Possível Betis: Robles; Victor Ruiz, Emerson, Mandi, Moreno; Canales, Guardado; Juanmi, Ruibal, Fekir; Morón.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Ademais, o fim de semana traz jogos pela vigésima terceira rodada do Campeonato Espanhol. Então, confira todos os jogos e horários.

Celta de Vigo 3 x 1 Elche

Granada 1 x 2 Atlético de Madrid

Sevilla 1 x 0 Huesca

Eibar 1 x 1 Real Valladolid

Barcelona 5 x 1 Alavés

Getafe x Real Sociedad – 10h

Real Madrid x Valencia – 12h15

Levante x Osasuna – 14h30

Cádiz x Ath. Bilbao – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 5º lugar com trinta e seis pontos, o Villarreal realiza uma temporada fenomenal. Com o propósito de conquistar uma vaga em competições para o próximo ano, o time precisa vencer o confronto de hoje para continuar somando pontos. Dessa maneira, na Liga Europa, enfrenta o RB Salzburg.

Enquanto isso, o Betis segue em 7º com trinta pontos, buscando entrar no G4 espanhol para chegar até competições internacionais na temporada que vem. Entretanto, mesmo se vencer hoje, não sai do lugar. Dessa maneira, venceu nove jogos, empatou seis e perdeu dez.