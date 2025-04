Vitória x Benfica: onde assistir o jogo do Benfica hoje (19/04)

Vitória SC e Benfica duelam neste sábado de Aleluia, 19 de abril, pela 30ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 16h30, do horário de Brasília, no no Estádio Don Afonso Henriques, em Guimarães, Portugal. Veja como assistir daqui a pouco.

Em que canal vai passar o jogo do Benfica?

O jogo do Benfica contra o Gil Vicente hoje no Campeonato Português tem transmissão no Brasil na ESPN e pela Disney+. Em Portugal, o canal Sport TV 1 exibe a partida para todo o país no horário local.

Vice líder do campeonato, o treinador Bruno Lage vai escalar Trubin; Tomás Araújo, Antonio Silva, Otamendi e Carreras; Kokçu, Florentino, Di Maria, Akturkoglu e Aursnes; Pavlidis.

BQuem vai ganhar o Campeonato Português?

Com os clubes do norte, Braga e Porto, disputando o terceiro lugar, a corrida pela linha de chegada está confinada aos clubes da capital portuguesa pela segunda temporada consecutiva. O Sporting levou a melhor no ano passado e busca títulos consecutivos pela primeira vez em 70 anos, mas o Benfica está na luta. Vamos analisar mais de perto.

Em teoria, o Sporting tem um calendário mais fácil que o Benfica. Para começar, tem três jogos em casa, contra dois do Benfica. E, pelo menos no papel, Moreirense e Gil Vicente em casa e um Boavista azarado fora parecem ter 9 pontos em jogo. Quanto aos restantes jogos do Benfica, apenas o jogo em casa contra o AVS deverá ser relativamente tranquilo. Todos os outros jogos das águias parecem ser tarefas difíceis.

Nos 90 anos de história da Primeira Liga portuguesa, o time que estava na liderança até o último fim de semana da temporada sempre foi coroado campeão. Portanto, se o precedente se mantiver, quem estiver na liderança ao sair do clássico de Lisboa será campeão português em 2024/25.

Como funciona o campeonato?

A Primeira Liga de Portugal, ou Campeonato Português, é a primeira divisão do futebol português, realizado anualmente desde 1934, onde times das mais diferentes regiões do país disputam em campo a tão desejada taça para encher a prateleira.

Dezoito clubes jogam as 34 rodadas em pontos corridos, divididas em dois turnos onde os times se enfrentam duas vezes, a primeira com o elenco dentro de casa e a segunda como visitante. A vitória garante três pontos, o empate um e a derrota nenhum ao perdedor. Os critério de desempate são confronto direto, saldo de gols em confrontos diretos, mais gols, saldo de gols e gols marcados.

Após as 34 rodadas, o primeiro colocado ganha o título de campeão português e a vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o segundo lugar vai para as qualificatórias. O terceiro lugar garante a vaga para a fase de grupos da Liga Europa e o quarto na Conference League.

Na parte de baixo, os três últimos são rebaixados para a segunda divisão.