Portugueses se revoltam com meme da Guiana Brasileira

Que brasileiro adora um meme isso não é novidade, mas a criatividade tupiniquim parece ter irritado os portugueses. A ira dos lusitanos acontece após terem o país chamado de “Guiana Brasileira”, uma sátira para dizer que Portugal pertence ao Brasil.

A brincadeira ganhou força no TikTok, onde vídeos com mapas modificados e bandeiras fictícias viralizaram, acumulando milhões de visualizações.

A origem da piada remonta a novembro de 2024, quando o clube espanhol Barcelona apresentou a jogadora portuguesa Kika Nazareth com a expressão brasileira “fala galera” em uma publicação. A postagem gerou críticas de portugueses, que consideraram a linguagem inadequada. Desde então, a brincadeira evoluiu para vídeos que imaginam Portugal como uma extensão do Brasil, com Lisboa sendo renomeada e o idioma local sendo adaptado ao português brasileiro.

Em um dos vídeos que circulam na web, a portuguesa Nokas aparece indignada com a brincadeira da Guiana Brasileira. “Primeiro foi o meme do ouro, depois surgiu que falamos um português arcaico, e agora somos uma Guiana? Uma coisa é certa: vocês têm criatividades nos memes”, disse.

