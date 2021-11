Vitória x Botafogo-PB hoje: onde assistir e horário do jogo (18/11)

Nesta quinta-feira, 18, Vitória e Botafogo-PB decidem uma vaga para a fase de grupos da Copa do Nordeste 2022. Os clubes se enfrentam no Estádio Barradão, às 21 horas, com transmissão ao vivo da TV aberta e fechada. Saiba então como assistir o jogo Vitória x Botafogo-PB hoje.

Onde assistir jogo do Vitória x Botafogo-PB hoje?

A partida entre as equipes do Vitória x Botafogo-PB hoje, 18, terá transmissão ao vivo da TV Aratu, afiliada do SBT no estado da Bahia. No entanto, o torcedor também pode acompanhar o confronto pela FOX Sports, detentora dos direitos de transmissão na TV fechada.

Outra opção é o PPV do Nordeste FC, disponível de graça através do site oficial (www.nordestefc.com.br). Ao acessar o portal, cadastre-se gratuitamente e, assim, poderá assistir todos os jogos da fase preliminar quando e onde quiser.

Data : 18 de novembro 2021

: 18 de novembro 2021 Horário : 21 horas (horário de Brasília)

: 21 horas (horário de Brasília) Local : Estádio Barradão – Salvador (BA)

: Estádio Barradão – Salvador (BA) Onde assistir Vitória x Botafogo-PB hoje: TV Aratu, FOX Sports, Nordeste FC

Quem vencer está na fase de grupos

No dia 26 de outubro de 2021, as equipes se enfrentaram no Estádio Almeidão, em João Pessoa, na primeira partida do confronto. O resultado por 1 a 1 deixou tudo aberto na disputa. Agora, quem vencer a partida está garantido na fase de grupos da Copa do Nordeste. Por outro lado, o empate nos 90 minutos, leva a disputa para os penais.

No primeiro duelo, David abriu o placar para os baiano, logo aos três minutos da primeira etapa. Entretanto, os donos da casa conseguiram chegar ao empate na segunda etapa. Aos 17 minutos, Luã recebe na linha de fundo e cruzou para Éderson empatar a partida. Veja os melhores momentos:

Qual a provável escalação de Vitória x Botafogo-PB?

Em busca da vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste 2022, os dois clubes vão a campo com o que de melhor possuem no elenco. Após o empate por 1 a 1 na partida de ida, tudo está aberto para a volta e quem vencer se garante na próxima fase. Veja então a provável escalação de Vitória x Botafogo-PB hoje.

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Thalisson Kelven, Wallace e Roberto; João Pedro, Fernando Neto, Eduardo e Bruno Oliveira; Fabinho e David.

Botafogo-PB: Lucas, Sávio, Daniel Felipe, Willian Machado e Tsunami; Tinga, Pablo, Esquerdinha e Cleyton; Welton Felipe e Éderson.

