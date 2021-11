Brasileirão Série B 2021 realiza penúltima rodada; veja a tabela de jogos

Com apenas 2 rodadas para o término da tabela do Brasileirão da Série B 2021, a competição começa a ter algumas definições. Botafogo e Coritiba estão classificados à Série A e Brasil de Pelotas está rebaixado para a terceira divisão. No entanto, uma nova rodada se inicia a partir de quinta-feira, 18. Veja o que está em jogo.

Tabela do Brasileirão Série B 2021 na 37ª rodada

De quinta-feira, 18, a segunda, 22, cerca de 10 partidas da tabela do Brasileirão Série B 2021 serão realizadas. Na abertura, Sampaio Corrêa e Cruzeiro fazem o único confronto do dia. Na sexta, 19, serão três duelos e mais um no sábado, 20. Por fim, três jogos ocorrem no domingo, 21, e mais dois no encerramento da rodada, na segunda, 22.

Quinta-feira, 18 de novembro

Sampaio Corrêa x Cruzeiro – Estádio Castelão, 21h

Sexta-feira, 19 de novembro

Brusque x Operário – Augusto Bauer, 19h

Vasco x Remo – São Januário, 19h

Vila Nova x Londrina – Estádio OBA, 21h30

Sábado, 20 de novembro

Confiança x Ponte Preta – Estádio Batistão, 16h30

Domingo, 21 de novembro

Brasil de Pelotas x Botafogo – Estádio Bento Freitas, às 16h

Náutico x Avaí – Estádio dos Aflitos, às 18h30

Coritiba x CSA – Couto Pereira, 19h

Segunda-feira, 22 de novembro

CRB x Vitória – Estádio Rei Pelé, 18h

Guarani x Goiás – Estádio Brinco de Ouro, 20h

O que está em jogo na competição?

Na abertura da rodada, Sampaio Corrêa e Cruzeiro se enfrentam em partida que a vitória garante a permanência na segunda divisão com uma rodada de antecedência. Já na sexta, 19, Brusque e Operário jogam para se afastarem das proximidades da zona do rebaixamento.

No mesmo dia, o Vasco apenas cumpre tabela diante do Remo, que precisa vencer para respirar. Já no duelo entre Vila Nova e Londrina, o Tubarão precisa vencer para sonhar com a permanência, enquanto para o Vila, um empate pode ser suficiente para garantir o clube na próxima segundona.

Por outro lado, no sábado, 20, o Confiança pode entrar em campo já rebaixado diante da Ponte Preta, que com a vitória confirma sua permanência na Série B. No domingo, 21, o rebaixado Brasil de Pelotas enfrenta o líder tabela do Brasileirão Série B 2021 Botafogo, que se vencer e o vice Coritiba tropeçar, é campeão.

O Náutico apenas cumpre a tabela do Brasileirão Série B 2021 diante do Avaí, que vai em busca da vitória para tentar a vaga no G-4. Já no último jogo do dia, o Coritiba tenta a vitória diante do CSA para sonhar com o título. Para a equipe alagoana o triunfo pode valer uma vaga para o acesso.

Por fim, a segunda-feira, 22, reserva dois jogos. O CRB busca os três pontos diante do Vitória, para tentar chegar ao quarto lugar. Já para o Rubro-negro, o triunfo pode livrar a equipe da degola. No último confronto da rodada, Goiás e Guarani se enfrentam em duelo direto do G-4.

Como está a classificação?

O Botafogo lidera a tabela de classificação do Brasileirão Série B 2021. O Glorioso está com 66 pontos, com dois de vantagem para o vice Coritiba. Goiás com 61 e Guarani com 59 fecham o G-4 do campeonato.

Já na parte de baixo, o Brasil de Pelotas é o lanterna e está rebaixado com 23 pontos. Em 19º está o Confiança, com 36. Logo acima está o Vitória com 40 e o Londrina com 41 pontos.

Botafogo – 66 pontos Coritiba – 64 pontos Goiás – 61 pontos Guarani – 59 pontos Avaí – 58 pontos CRB – 57 pontos CSA – 56 pontos Náutico – 32 pontos Vasco – 48 pontos Sampaio Corrêa – 46 pontos Cruzeiro – 46 pontos Operário – 45 pontos Vila Nova – 45 pontos Ponte Preta – 43 pontos Brusque – 41 pontos Remo – 41 pontos Londrina – 41 pontos Vitória – 40 pontos Confiança – 36 pontos Brasil de Pelotas – 23 pontos

LEIA TAMBÉM

Qual é a premiação da Série B 2021? Veja quanto o campeão ganha