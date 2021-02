Vitória x Santa Cruz: onde assistir e escalações da Copa do Nordeste

Pela primeira rodada da Copa do Nordeste 2021, o Vitória recebe o Santa Cruz, no Estádio do Barradão, às 16h deste sábado (27). Pertencente ao Grupo A, os baianos buscam começar a competição com o pé direito, logo depois de não conseguirem o acesso no Brasileirão. Do outro lado, os pernambucanos então fazem parte da Chave B, e permanecerão na terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

Vitória e Santa Cruz: onde assistir?

Vitória x Santa Cruz – SBT, FOX Sports e Nordeste FC

A partida entre Vitória e Santa Cruz pela Copa do Nordeste terá transmissão da TV aberta e fechada. O SBT transmite o confronto na rede aberta, enquanto o FOX Sports exibe na fechada. No entanto, na internet, a plataforma streaming do Nordeste FC exibe o duelo.

Qual o número do SBT?

SKY – Canal digital: 09 e canal HD: 409

NET – Canal digital: 17 e canal HD: 509

VIVO – Canal digital: 222

OI – Canal digital: 11

Claro TV -Canal digital: 23

Qual o número do Fox Sports?

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

- PUBLICIDADE -

E faltam 24 horas… Vamos para mais uma Lampions, vamos juntos construir mais um capítulo dessa história, Nordeste! É tanto orgulho que a gente não vai aguentar esperar até amanhã… SOLTA ESSA VINHETA LOGO! ⚽️🌵 @CopaDoNordeste ❤️ pic.twitter.com/cSyGLJGSYz — EC Vitória (@ECVitoria) February 26, 2021

Como Vitória e Santa Cruz chegam para o jogo?

Sem conseguir o acesso para a primeira divisão do Brasileiro, o Vitória então inicia sua trajetória na Copa do Nordeste jogando em casa e em busca de fazer valer o mando de campo. Na última edição do campeonato, o clube caiu nas quartas de final, mas diante do Ceará, campeão do torneio.

Já o Santa Cruz, permanecerá na Série C do Campeonato Brasileiro, e embora jogue longe de seus domínios, tenta iniciar a competição com os três pontos. Na última edição da Copa do Nordeste, o clube caiu para o Confiança, mas também nas quartas.

Prováveis escalações do jogo

A provável escalação do Vitória : Yuri, Van, João Victor, Wallace, Leocovick, Fernando Neto, João Pedro, Eduardo, David, Vico e Samuel.

: Yuri, Van, João Victor, Wallace, Leocovick, Fernando Neto, João Pedro, Eduardo, David, Vico e Samuel. A provável escalação do Santa Cruz: Jordan, William Alves, Danny Morais, Célio Santos, Augusto Potiguar, Ítalo, Paulinho, Marcel, Didira, Chiquinho e Pipico.

Corinthians faz sua 2ª pior campanha no Brasileirão da década