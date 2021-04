Volta Redonda e Nova Iguaçu hoje [4-4]: onde assistir e horário

De olho na liderança do Campeonato Carioca 2021, o Volta Redonda recebe o Nova Iguaçu neste domingo (4), no Estádio Raulino de Oliveira, em Nova Iguaçu (RJ). O Esquadrão de Aço segue na cola do Flamengo na ponta da tabela do Estadual. Atualmente, os dois clubes possuem os mesmo 16 pontos, mas o Rubro Negro fica à frente por conta do saldo de gols: 10 a 5. Por outro lado, o Laranjão mira uma vaga no G-4.

Volta Redonda e Nova Iguaçu: como assistir ao vivo ?

A plataforma digital única do Cariocão TV exibe o jogo entre Volta Redonda e Nova Iguaçu hoje para todo o país. No entanto, o sistema é pago e o torcedor que quiser ser cliente terá acesso à conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo, mas também com o pós. Conheça então os três tipos de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Onde e quando será Volta Redonda e Nova Iguaçu?

Pela 8ª rodada do Campeonato Carioca 2021, o Volta Redonda recebe o Nova Iguaçu no Estádio Raulino de Oliveira, em Nova Iguaçu (RJ). A bola rola às 18h (horário de Brasília) deste domingo, 4 de abril.

Em busca da liderança do Estadual, o Esquadrão de Aço tem a missão de vencer o duelo e torcer por um tropeço do Flamengo, que enfrenta o Madureira, na segunda-feira. Empatado em pontuação com o Rubro-negro, a equipe do Volta Redonda possui uma campanha semelhante ao do time de Rogério Ceni: cinco vitórias, um empate e uma derrota. No entanto, o clube anotou 11 gols enquanto o Fla fez 13, e sofreu seis e o time da Gávea somente três. Por isso, o clube do interior do Rio fica na segunda posição, devido ao saldo de gols.

Já o Laranjão conseguiu entrar no G-8 do Estadual, após vencer o Macaé na última rodada. Agora, o clube busca a segunda vitória seguida na competição, para então sonhar com uma vaga no G-4. Em sete jogos, a equipe de Nova Iguaçu conquistou duas vitórias, três empates e duas derrotas, e com nove pontos, é o atual sétimo colocado.

Tabela da 8ª rodada do Campeonato Carioca

Vasco x Bangu – 21h05

Domingo

Resende x Boavista – 11h

Botafogo x Portuguesa – 17h

Volta Redonda x Nova Iguaçu – 18h

Segunda

Madureira x Flamengo – 21h

Terça

Macaé x Fluminense – 21h35

