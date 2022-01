West Ham x Leeds: onde assistir, horário e escalações – 16/01

Em partida válida pela vigésima segunda rodada do Campeonato Inglês, West Ham x Leeds se enfrentam neste domingo, 16/01, a partir das 11h (horário de Brasília), jogando no Estádio Olímpico de Londres. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir.

Quando é West Ham x Leeds?

Pela vigésima segunda rodada do Campeonato Inglês, a partida começa às 11h deste domingo (horário de Brasília), 16 de janeiro de 2022, no Estádio Olímpico de Londres, na cidade de Londres, na Inglaterra.

Onde assistir e horário do jogo do West Ham e Leeds ao vivo hoje?

A ESPN Brasil vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 11h (horário de Brasília)

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Contabilizando três rodadas sem perder, o West Ham entra em campo neste domingo com todo o gás necessário para ganhar mais um desafio em seu favor. Em quarta posição, tem 37 pontos com onze vitórias, quatro empates e seis derrotas, podendo diminuir a diferença que tem com os primeiros colocados.

Enquanto isso, o Leeds tem como principal objetivo se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Inglês. Em 16º com 19 pontos, o elenco de Marcelo Bielsa contabiliza quatro jogos vencidos, sete empatados e oito derrotas na temporada, com desempenho muito diferente do que apresentou no ano passado.

Escalações de West Ham e Leeds:

O técnico do West Ham, David Moyes, garantiu que Kurt Zouma, Tomás Souček e Mark Noble não estão disponíveis.

Do outro lado, Marcelo Bielsa não contará com Llorente, Roberts, Cresswell, Shackleton, Gelhardt, Phillips e Cooper.

Provável escalação de West Ham: Fabianski; Diop, Cresswell, Dawson, Coufal; Masuaku, Lanzini, Rice, Bowen; Pablo Fornals, Michail Antonio

Provável escalação de Leeds: Meslier; Ayling, Koch, Struijk, Firpo; Forshaw, Dallas; Raphinha, Klich, Harrison; Bamford

Leia também:

Quem é o jogador mais caro do mundo?