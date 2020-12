Viu O Gambito da Rainha e quer jogar xadrez? O que você precisa saber

No primeiro mês após o lançamento, a série O Gambito da Rainha bateu recorde de audiência na Netflix, com mais de 62 milhões de visualizações ao redor do mundo, e turbinou as vendas de livros e jogos de xadrez. Afinal, um esporte que podia parecer entediante ganhou emoção na adaptação do livro de Walter Tevis.

Quem joga xadrez, no entanto, já entende a emoção que uma partida pode proporcionar. Mas apenas um profissional sabe o que é estar sujeito à tensão e às pressões de um duelo decisivo. Tudo isso é retratado com fidelidade pela série, que teve a consultoria de Garry Kasparov, considerado o melhor enxadrista da história.

Outro estereótipo sobre o xadrez que O Gambito da Rainha põe em xeque é o domínio de homens no esporte. Afinal, a protagonista é Beth Harmon, uma garota órfã nos Estados Unidos dos anos 1950 que luta contra o vício em remédios enquanto desenvolve seu talento nos tabuleiros.

Curiosamente, a atriz Anya Taylor-Joy, que interpreta a personagem, já afirmou que não sabe nada de xadrez. Entender o jogo, entretanto, pode ajudar a assimilar melhor a trama da série. Além de ser um excelente passatempo, que aliás é tão antigo que ninguém sabe quem inventou.

O Gambito da Rainha é uma trama que gira em torno do xadrez, mas não depende só dele, e tampouco ensina a jogar. Apesar de ser um dos jogos mentais mais complexos já inventados, aprender os movimentos básicos e o objetivo do jogo não é tão difícil.

Como jogar xadrez

Primeiramente, vamos organizar as peças no tabuleiro. Na fileira mais próxima ao jogador, as duas torres ocupam as extremidades. Em seguida, os cavalos ficam ao lado das torres, e os bispos ao lado dos cavalos. A rainha ocupa a casa correspondente à sua cor, com o rei ao seu lado. Na fileira da frente, portanto, todos os oito peões ficam alinhados.

As brancas sempre começam a partida. Normalmente, o primeiro movimento é de um peão, que anda somente uma casa por vez para a frente, mas pode andar duas na primeira jogada. Na hora de capturar uma peça adversária, no entanto, o peão se move na diagonal.

O primeiro movimento também pode ser de um cavalo, pois esta é a única peça que pode “pular” sobre as outras. O cavalo faz o movimento de “L”: três casas para frente e uma para o lado, por exemplo. O bispo, por sua vez, anda sempre na diagonal, quantas casas quiser. A torre também pode percorrer todo o tabuleiro, mas somente na horizontal ou na vertical.

A peça mais importante é a dama, pois pode se mover em todas as direções, sem limite de casas. O rei também se move para qualquer lado, mas anda apenas uma casa. O ideal, no entanto, é nunca precisar mexer no seu rei.

Existem, ainda, movimentos especiais como o roque, em que o rei troca de posição com a torre, e a promoção, quando o peão alcança a última casa do outro lado do tabuleiro e pode “ressuscitar” uma peça já capturada.

Objetivo do jogo de xadrez

Desde o primeiro movimento, o objetivo de um jogo do xadrez é derrubar o rei adversário. Para isso, os jogadores traçam estratégias para enfraquecer o exército de peças do oponente e conseguir encurralar o rei.

Assim, quando o rei está diretamente ameaçado por uma peça adversária, ele está em xeque. Caso o rei não consiga escapar para outra casa ou não possa ser protegido por outra peça, ele sofre um xeque-mate e o jogo acaba.

Uma das jogadas mais famosas do xadrez é o chamado “xeque-mate pastor”, que pode matar o rei adversário em apenas quatro lances: peão, dama, bispo e dama novamente para o golpe final. Assim, jogadores mais experientes podem usar este truque para finalizar partidas contra oponentes que não conheçam as principais táticas.

A grande premissa do jogo de xadrez, portanto, é calcular quais serão os próximos movimentos da partida. Ao ameaçar uma peça adversária, por exemplo, é fácil prever que o oponente irá tentar protegê-la. Assim, capturar uma peça que está “vigiada” por outra fatalmente irá resultar em uma troca, que pode ser vantajosa ou não. E este é o princípio da jogada conhecida como gambito.

O que é o gambito da rainha no xadrez

No gambito, a troca de peças não é necessariamente imediata, pois o jogador sacrifica um peão em busca de uma vantagem estratégica no jogo. O gambito da rainha, aliás, é considerado um dos mais ousados na hora de abrir uma partida de xadrez. Mas, diferente do nome da série, a jogada é conhecida como gambito da dama.

Quando as peças brancas abrem o jogo com o gambito da dama, o primeiro movimento é feito com o peão que fica à frente da rainha. Em seguida, o jogador “oferece” o peão ao lado. Apesar de perder uma peça, a dama pode colocar o rei adversário em xeque já na próxima jogada.

O xadrez de O Gambito da Rainha

Apesar de ter alterado o nome da jogada para “gambito da rainha”, a série da Netflix se preveniu de qualquer gafe em relação às regras e convenções do xadrez graças à consultoria de Kasparov e companhia. Os atores, aliás, foram treinados para mover as peças com a destreza dos profissionais. E os jogos retratados utilizaram sequências de jogadas que realmente aconteceram em duelos históricos.

Por outro lado, a fim de tornar a trama mais ágil, Beth Harmon e os outros personagens de O Gambito da Rainha decidem suas jogadas em segundos, gastando um tempo bem menor que o usual no xadrez. Afinal, em um torneio oficial, cada jogador tem duas horas para fazer 40 lances.

Além disso, a série mostra alguns diálogos entre os jogadores durante as partidas, o que não pode acontecer no xadrez profissional. Até mesmo a troca de olhares é algo pouco comum nos torneios. Beth Harmon, no entanto, tem o hábito de encarar os adversários. Estas pequenas imprecisões, no entanto, ajudam a tornar o enredo da série mais atraente e fazem parte da fórmula do sucesso de O Gambito da Rainha.