GP da Inglaterra F1: horário da corrida da Fórmula 1 hoje (9/7)

A Fórmula 1 chega em Silverstone neste domingo, 09 de julho, com o Grande Prêmio da Inglaterra, a décima etapa da temporada 2023. Saiba qual será o horário da corrida da Fórmula 1 hoje a seguir na Band e como você acompanhar ao vivo.

Confira o grid de largada da Fórmula 1 completo para o domingo.

Horário da corrida da Fórmula 1 hoje em Silverstone

A corrida da Fórmula 1 hoje em Silverstone começa às 11 horas da manhã, horário de Brasília, com transmissão exclusiva da Band ao vivo.

Com narração de Sérgio Maurício e comentários de Reginaldo Leme e Max Wilson, a emissora exibe o Grande Prêmio da Inglaterra para todo o Brasil. Também dá para assistir no BandSports, na TV paga, e de graça no site da emissora.

Serão 52 voltas no circuito mais tradicional do calendário. Completam a fileira da frente Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren.

Como existe a possibilidade de chuva em Silverstone para este domingo, os pilotos vão usar os pneus C1 (duros), C2 (médios) e C3 (macios) em Silverstone.

Onde assistir: Band, BandPlay e site da emissora

Como é a pontuação da Fórmula 1 em 2023?

Os dez melhores na corrida do fim de semana ganham pontos para a classificação geral dos pilotos. O primeiro colocado fatura 25 pontos, enquanto o segundo leva 18 e o terceiro 15 pontos.

As equipes também ganham pontos para o Campeonato de Construtores. Soma-se a pontuação dos dois pilotos do elenco.

Confira todos os valores da pontuação da Fórmula 1 em 2023.

1º lugar: 25 pontos

2º lugar: 18 pontos

3º lugar: 15 pontos

4º lugar: 12 pontos

5º lugar: 10 pontos

6º lugar: 8 pontos

7º lugar: 6 pontos

8º lugar: 4 pontos

9º lugar: 2 pontos

10º lugar: 1 ponto

Como está a classificação da Fórmula 1?

Até o início do Grande Prêmio da Inglaterra, o piloto da Red Bull, Max Verstappen, lidera com folga a classificação dos pilotos na Fórmula 1.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 229 pontos

2 Sergio Perez (Red Bull) – 148 pontos

3 Fernando Alonso (Aston Martin) – 131 pontos

4 Lewis Hamilton (Mercedes) – 106 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 82 pontos

6 Charles Leclerc (Ferrari) – 72 pontos

7 George Russell (Mercedes) – 72 pontos

8 Lance Stroll (Aston Martin) – 44 pontos

9 Esteban Ocon (Alpine) – 31 pontos

10 Lando Norris (McLaren) – 24 pontos

11 Pierre Gasly (Alpine) – 16 pontos

12 Nico Hulkenberg (Haas) – 9 pontos

13 Alexander Albon (Williams) – 7 pontos

14 Oscar Piastri (McLaren) – 5 pontos

15 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 5 pontos

16 Zhou Ghanyu (Alfa Romeo) – 4 pontos

17 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 2 pontos

18 Kevin Magnussen (Haas) – 2 pontos

19 Logan Sargeant (Williams) – 0 pontos

20 Nyck De Vries (AlphaTauri) - 0 pontos

Quem ganhou o GP da Inglaterra em 2022?

Carlos Sainz, da Ferrari, foi quem ganhou o Grande Prêmio da Inglaterra na temporada passada. O espanhol largou em primeiro lugar na prova, mas foi sagaz o suficiente na hora de manter os adversários para trás, principalmente Max Verstappen.

O holandês conseguiu a segunda colocação no treino classificatório, mas durante a corrida da Fórmula 1 em Silverstone acabou ficando para trás, brigando com Lando Norris e Fernando Alonso. O resultado não interferiu na classificação geral dos pilotos, já que Verstappen terminou em primeiro lugar com vantagem, conquistando o bicampeonato mundial.

Fecharam o pódio na Inglaterra Sergio Perez, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes.

