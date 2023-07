Grid de largada da Fórmula 1: classificação para o GP da Inglaterra 2023

Max Verstappen, da Red Bull, garantiu a pole position neste sábado, 8/07, e vai largar em primeiro lugar no Circuito Silversone amanhã, pelo Grande Prêmio da Inglaterra, a décima etapa da temporada na F1 de 2023. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada para amanhã na Fórmula 1, domingo (9), e saiba como assistir a corrida.

Resumo

O clima e as falhas do carro dominaram os pontos de discussão na primeira sessão de qualificação.

Max Verstappen danificou sua asa dianteira ao fazer contato com a parede do pit lane.

O carro de Bottas também perdeu potência e saiu da pista quando o tempo acabou no primeiro trimestre.

Perez caiu drasticamente.

Grid de largada da Fórmula 1 tem Perez na pole

A volta mais rápida no treino foi de Verstappen com1m26s720y e é dele a pole position no grid de largada na corrida de domingo, 9 de julho, no Grande Prêmio da Inglaterra. Norris e Piastri em segundo e terceiro, respectivamente.

Posição provisória do grid de largada da F1

1) Max Verstappen (RBR) 1m26s720y

2) Lando Norris (McLaren) 1m26s961 (+0s241)

3) Oscar Piastri (McLaren) 1m27s092 (+0s372)

4) Charles Leclerc (Ferrari) 1m27s136 (+0s416)

5) Carlos Sainz (Ferrari) 1m27s148 (+0s428)

6) George Russell (Mercedes) 1m27s155 (+0s435)

7) Lewis Hamilton (Mercedes) 1m27s211 (+0s491)

8) Alexander Albon (Williams) 1m27s530 (+0s810)

9)Fernando Alonso (Aston Martin) 1m27s659 (+0s939)

10) Pierre Gasly (Alpine) 1m27s689 (+0s969)

11) Nico Hulkenberg (Haas)

12) Lance Stroll (Aston Martin)

13) Esteban Ocon (Alpine)

14) Logan Sargeant (Williams)

15) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

16) Sergio Pérez (RBR)

17) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

19) Nyck de Vries (AlphaTauri

20) Kevin Magnussen (Haas)

Que horas é o GP de Inglaterra na F1 amanhã?

Silverstone recebe a 10ª rodada da temporada de Fórmula 1 de 2023, de 7 a 9 de julho. Você pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Domingo (09/07) – GP de Inglaterra

Corrida de Silverstone – 11h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

