GP da Itália: horário do treino livre F1 hoje ao vivo (9/9)

A Fórmula 1 desembarca na Itália neste fim de semana, com todos os vinte pilotos disputando os dois treinos livres nesta sexta-feira, 09 de setembro, pelo Grande Prêmio da Itália, a décima sexta etapa da temporada. Mas qual é o horário do treino livre F1 hoje? A disputa começa às 09h (horário de Brasília), no Circuito de Monza.

Todos os vinte pilotos disputam os treinos livres nesta sexta-feira. Confira a seguir as informações de hoje.

Horário do treino livre F1 hoje no GP da Itália

O primeiro treino livre da Fórmula 1 hoje tem início às 09h (Horário de Brasília), diretamente do Circuito de Monza, na cidade de Monza, na Itália.

Mais tarde, o segundo treino livre da competição nesta sexta-feira começa ao 12h, meio dia, também pelo horário de Brasília.

O canal do BandSports é o grande responsável por exibir os treinos livres ao vivo nesta sexta-feira na Fórmula 1, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Com transmissão para todos os estados do Brasil, apenas assinantes tem acesso direto a programação.

Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo no Circuito de Monza, na Itália. Nesta sexta a chuva pode aparecer, mas no sábado e domingo o tempo nublado com sol retornará para manter em ordem as disputas na pista.

Confira a programação disponível do horário do treino livre F1 hoje.

Sexta-feira (09/09): – horário do treino livre F1 hoje

Treino livre 1 – 09h (BandSports)

Treino livre 2 – 12h (BandSports)

Sábado (10/09):

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino classificatório – 11h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (11/09):

GP da Itália – 10h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM)

Reprise da corrida – 19h (BandSports)

Circuito de Monza na Fórmula 1

São 100 anos de história no Circuito de Monza, na elite do automobilismo. Diferentes pilotos já passaram pela tão famosa pista, criando memórias inesquecíveis e grandes histórias para os apaixonados. Neste domingo, serão 53 voltas no Autódromo Nazionale Monza de 5.793 quilômetros.

Construído em 1922, o espaço foi aberto para receber corridas amadoras e competições da modalidade. A pista de Monza foi apenas o terceiro autódromo do mundo, depois de Brooklands no Reino Unido e Indianápolis, nos Estados Unidos. Com o passar dos anos, o circuito recebeu melhorias, passando a integrar o quadro da Fórmula 1 em 1950, desde a primeira edição.

O recorde de volta mais rápida pertence a Rubens Barrichello, em 2004, com o tempo de 1m21s046.

Como funciona o treino livre?

Em todos os finais de semana ao menos duas sessões de treinos livres são realizadas entre as etapas da Fórmula 1. Com a mudança nas regras atuais da competição, a equipe deve colocar pilotos reservas para correrem entre os treinos, principalmente como forma de treinar os jovens.

Por isso é provável observar alguns dos pilotos titulares fora do esquadrão de participantes em treinos livres.

Cada treino livre na sexta-feira tem hora e meia de duração, enquanto no sábado a partida chega apenas em uma hora, por conta do classificatório que também é realizado. As sessões servem para o piloto treinar junto com a equipe as suas técnicas, quais pneus vai utilizar e principalmente para conhecer melhor a pista.

Os pilotos com o melhor tempo aparecem na parte de cima da classificação. Entretanto, nenhuma equipe ganha pontos extras por atuações nos treinos livres, já que são apenas testes.

