GP de Abu Dhabi hoje: horário da corrida da Fórmula 1 final

A última corrida da Fórmula 1 chegou. Neste domingo, 12 de dezembro, o Grande Prêmio de Abu Dhabi vai revelar o grande campeão da temporada 2021. Com transmissão ao vivo e de graça para todo o Brasil, saiba qual será o horário da corrida da Fórmula 1 hoje a seguir e como você acompanhar tanto na televisão como online.

Horário da corrida da Fórmula 1 hoje

O Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última corrida do ano, tem início às dez horas da manhã (10h), pelo horário de Brasília, neste domingo, 12 de dezembro de 2021, na temporada 2021 da Fórmula 1.

Com exclusividade, a BAND vai transmitir a decisão do título ao vivo e de graça para todo o Brasil. Porém, se vai estar fora de casa ou prefere acompanhar de outra maneira, pode assistir no aplicativo BandPlay, no site oficial da emissora ou até ouvir pelo rádio, no BandNews FM.

Por fim, o reprise poderá ser assistido no BandSports a partir das 21h30.

Horário: 10h, domingo, 12 de dezembro de 2021

Onde assistir: BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band

Hamilton e Verstappen na Fórmula 1

O Circuito de Yas Marina exigirá dos pilotos 58 voltas com muita atenção e cuidado nas curvas. Para a prova, a Pirelli decidiu disponibilizar pneus macios, sendo C3, C4 e C5.

Lewis Hamilton e Verstappen tem 369.5 pontos cada um, o que significa que quem vencer a corrida de hoje será o grande campeão. A disputa do título de Fórmula 1 promete muita tensão, especialmente depois da prova na Arábia Saudita.

Porém, caso nenhum dos pilotos termine a prova, o que pode acontecer por conta de acidentes ou batidas, aí a FIA estipula critérios de desempate. O regulamento oficial define que em caso de empate, o piloto com o maior número de vitórias será o ganhador. Na temporada 2021, Verstappen tem 9 vitórias contra 8 de Hamilton.

Os demais critérios avaliam o número de segundo lugares, depois terceiros e, por fim, caso nenhum procedimento dê resultados, aí a FIA é quem vai nomear o campeão.

Conheça a pista de Abu Dhabi em 2021

O circuito estreou oficialmente no calendário da Fórmula 1 em 2009. Primeiramente o local foi criado com o intuito de tornar-se meramente um ponto turístico da cidade. Entretanto, a pista só ficou pronta no final de 2009, quando passou a integrar oficialmente a programação. Naquele ano, Jenson Button, piloto da Brawn Mercedes, consagrou-se campeão com 95 pontos, mas foi Vettel quem venceu a primeira corrida.

Em 2021, o circuito passou por mudanças para receber a última prova da Fórmula 1, uma das mais acirradas da história.

Hamilton x Verstappen: o que cada um precisa para ser campeão na F1?