Quem ganhou a Fórmula 1 em 2021: Verstappen é campeão

Max Verstappen, da Red Bull, foi quem ganhou a Fórmula 1 em 2021. Após vencer o Grande Prêmio de Abu Dhabi, o piloto holandês conquistou o título da temporada no Mundial em 2021. O triunfo é o primeiro troféu na carreira do jovem de apenas 24 anos.

Do outro lado, a Mercedes foi a grande campeã do Campeonato de Construtores, com 613.5 pontos.

Max Verstappen é o grande campeão da temporada 2021 da Fórmula 1, uma das mais acirradas da competição. Em corrida realizada no Circuito de Yas Marina, Abu Dhabi, o piloto da Red Bull venceu o seu grande oponente e terminou em primeiro lugar, levando o troféu pela primeira vez na carreira.

É importante ressaltar que os dois pilotos estavam empatados na competição, com 369.5 pontos cada, onde quem terminasse em primeiro lugar tornava-se o vencedor da temporada.

Confira como foi o Grande Prêmio de Abu Dhabi

Assim como esperado, a largada teve grandes emoções e tensão entre os pilotos. Depois de fazer a pole position, Verstappen ganhou o direito de largar em primeiro, enquanto Hamilton veio logo atrás, com os dois favoritos ao título na primeira fila.

No entanto, foi Lewis Hamilton quem se deu bem na largada. O britânico colocou força total na pista e conseguiu ultrapassar o holandês logo na primeira curva, levando os fãs da Fórmula 1 a loucura. Porém, logo nos primeiros minutos, os dois se encostaram e protagonizaram embates.

A corrida seguiu tensa com os dois pilotos brigando pela primeira posição. O britânico da Mercedes parou nos boxes para trocar o pneu, volta para a pista em segundo lugar, atrás de Sergio Perez, da Red Bull. O mexicano conseguiu segurar Hamilton até onde conseguiu, não deixando realiza-lo a ultrapassagem.

Durante as voltas 16 até 20, Perez segurou Hamilton até que Perez foi para o box, deixando o britânico chegar até a primeira posição. Verstappen, companheiro de equipe de Perez, retornou para o segundo lugar para continuar na briga com Lewis.

Com diferença de onze segundos, Verstappen seguiu pressionando Hamilton para realizar a ultrapassagem na reta final, com o astro da Mercedes se mantendo na ponta.

Porém, na volta 53, Nicholas Latifi acabou batendo no setor 3 e a corrida acabou sendo paralisada, com o Safety Car entrar na pista. No mesmo instante, Verstappen aproveitou para entrar no box e colocar pneus novos, enquanto Hamilton continuou na corrida.

Com o Safety Car na pista, os pilotos tiveram que manter a velocidade mínima. Com o fim, faltando apenas uma volta, Hamilton conseguiu segurar em primeiro até que Verstappen, logo atrás, conseguiu ultrapassar nos segundos finais, para garantir o seu primeiro título mundial da Fórmula 1 pela Red Bull.

Como ficou a classificação final dos pilotos na F1?

Max Verstappen terminou a classificação dos pilotos na temporada 2021 em primeiro lugar, ganhando o título de grande campeão ao fim. Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou em segundo lugar.

Confira a tabela final do Mundial entre os pilotos com a pontuação total.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 395. pontos

2 Lewis Hamilton (Mercedes) – 387.5 pontos

3 Valterri Bottas (Mercedes) – 226 pontos

4 Sérgio Perez (Red Bull) – 190 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 164.5 pontos

6 Lando Norris (McLaren) – 160 pontos

7 Charles Leclerc (Ferarri) – 159 pontos

8 Daniel Ricciardo (McLaren) – 115 pontos

9 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 110 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 81 pontos

11 Esteban Ocon (Alpine) – 74 pontos

12 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 43 pontos

13 Lance Stroll (Aston Martin) – 34 pontos

14 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 32 pontos

15 George Russell (Williams) – 16 pontos

16 Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing) – 10 pontos

17 Nicholas Latifi (Williams) – 7 pontos

18 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) – 3 pontos

19 Mick Schumacher (Haas) – 0

20 Robert Kubica (Alfa Romeo Racing) – 0

21 Nikita Mazepin (Haas) – 0

Quem foi o campeão de construtores em 2021?

Do outro lado, a Mercedes foi a grande campeã do Campeonato de Construtores em 2021, deixando a Red Bull logo atrás na classificação geral. A Ferrari, uma das maiores vencedores da história, terminou em terceiro lugar.

Confira então a tabela final e atualiza.

1 Mercedes – 613.5

2 Red Bull – 585.5

3 Ferrari – 323.5

4 McLaren– 275

5 Alpine – 155

6 Alpha Tauri – 142

7 Aston Martin – 77

8 Williams – 23

9 Alfa Romeo – 13

10 Haas – 0

Quem são os campeões da Fórmula 1?

Em toda a história do automobilismo, 33 pilotos conquistaram títulos de campeões na Fórmula 1. Em primeiro lugar estão Schumacher e Lewis Hamilton, dividindo o pódio com sete títulos cada. Além disso, três brasileiros integram o ranking de vencedores.

Dessa maneira, confira a lista completa e saiba quantos títulos os pilotos ganharam.

Michael Schumacher e Lewis Hamilton – 7 títulos

– 7 títulos Juan Manuel Fangio – 5 títulos

– 5 títulos Sebastian Vettel e Alain Prost – 4 títulos

– 4 títulos Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet e Ayrton Senna – 3 títulos

– 3 títulos Alberto Ascari, Graham Hill, Jim Clark, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen e Fernando Alonso – 2 títulos

– 2 títulos Max Verstappen, Nino Farina, Mike Hawthorn, Phil Hill, John Surtees, Denny Hulme, Jochen Rindt, James Hunt, Mario Andretti, Jody Scheckter, Alan Jones, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Kimi Räikkönen, Jenson Button e Nico Rosberg – 1 título

