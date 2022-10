GP do Japão 2022: horário da corrida da F1 e como assistir DE GRAÇA

É tudo ou nada para Max Verstappen! Pole position, o piloto da Red Bull pode conquistar o bicampeonato da Fórmula 1 no Grande Prêmio do Japão no domingo, 9 de outubro, no Circuito de Suzuka, na temporada 2022. O horário da corrida da F1 hoje vai ser às 2 da manhã (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

Max Verstappen (Red Bull) vai largar em primeiro lugar neste domingo. Charles Leclerc e Carlos Sainz fecham a parte da frente no grid de largada.

Serão 53 voltas no Circuito de Suzuka, na cidade de Suzuka, no Japão. A prova está de volta após três anos fora do calendário por conta da pandemia do covid-19.

Qual o horário da corrida da F1 hoje

A corrida da Fórmula 1 hoje no Japão começa às 2 da manhã (Horário de Brasília), direto do Circuito de Suzuka, na cidade de Suzuka. O canal da BAND, na TV aberta, transmite a corrida completa para todo o Brasil.

Como o Japão está 12 horas à frente de Brasília, no Distrito Federal, a transmissão em terras brasileiras será pela madrugada. Fique atento e coloque o despertador para tocar torcedor, porque o fuso horário é totalmente diferente.

Responsável pelos direitos de imagens da competição de automobilismo, a BAND exibe os bastidores, a corrida completa e a premiação do pódio em todo o Brasil ao vivo, de graça na TV aberta. Sérgio Maurício é quem narra, enquanto Reginaldo Leme e Max Wilson comentam os momentos.

Mariana Becker, experiente repórter, traz todos os bastidores da prova direto do paddock.

Para quem gosta de assistir online, a opção é o site da emissora (www.band.uol.com.br) de graça. É só se cadastrar com e-mail e senha para acompanhar tudo de pertinho. Se preferir, o aplicativo BandPlay também está disponível com imagens.

Grid de largada da corrida no Japão

Max Verstappen fez a pole position no treino classificatório de sábado sob o tempo de 1m29s304. Por isso, o piloto da Red Bull vai largar em primeiro lugar neste domingo.

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º Sergio Perez (Red Bull)

5º Esteban Ocon (Alpine)

6º Lewis Hamilton (Mercedes)

7º Fernando Alonso (Alpine)

8º George Russell (Mercedes)

9º Sebastian Vettel (Aston Martin)

10º Lando Norris (McLaren)

11º Daniel Ricciardo (McLaren)

12º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

15° Mick Schumacher (Haas)

16º Alexander Albon (Williams)

17º Pierre Gasly (AlphaTauri)

18º Kevin Magnussen (Haas)

19º Lance Stroll (Aston Martin)

20º Nicholas Latifi (Williams)

Do que Verstappen precisa para ser campeão?

É oficial, Max Verstappen está com as mãos na taça! O holandês pode ser tornar bicampeão Mundial se vencer o Grande Prêmio do Japão e de quebra ainda marcar a volta mais rápida na corrida.

Max tem 341 pontos no total, enquanto Leclerc marca 237 pontos e Sergio Perez 235. Com a vitória neste domingo, se garante com folga na liderança e, por isso, deixará os oponentes sem qualquer chance.

No entanto, se terminar entre o segundo lugar até o sexto, aí ele terá que marcar oito pontos pelo menos, com uma combinação de resultados dos adversários Leclerc e Perez. Se isso acontecer, ele terá de torcer para que os adversários terminem do sexto lugar para baixo na classificação, sem pontuarem a volta mais rápida.

No ano passado, a briga entre Max Verstappen e Lewis Hamilton tomou conta da temporada. Os dois disputaram ponto por ponto, até que na última prova do ano, em Abu Dhabi, o piloto da Red Bull levou a melhor na última volta da etapa.

Relembre a conquista do título de Max Verstappen em 2021.



Confira o lendário Circuito de Suzuka na F1

A Fórmula 1 volta as suas atenções para a cidade de Suzuka, no Japão, para o Grande Prêmio do Japão na temporada 2022 do automobilismo! A prova está de volta após três anos fora do calendário. Serão 53 voltas no circuito de 5.807 quilômetros.

Construído em 1962, o espaço foi utilizado para corridas testes, amadoras e profissionais. Mais tarde, o local passou por reformas e, uma delas, criou a famosa faixa ‘crossover’ de Suzuka na pista. Mesmo com anos de corridas e competições, Suzuka só entrou para o calendário em 1987, como informa o site da Fórmula 1. O campeão daquele ano foi Nelson Piquet.

O circuito de Suzuka tem 18 curvas em alta velocidade, grande desafios aos pilotos, com destaque para a curva em “S”.

