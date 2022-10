Mirassol é campeão da Série C 2022 do Brasileirão e sobe para 2ª divisão

Mirassol e ABC disputaram a partida de volta na Série C do Brasileirão neste sábado

O Mirassol é campeão da Série C 2022 no Brasileirão! Por 2 x 0, a equipe do interior paulista bateu o ABC neste sábado, 8 de outubro, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela partida de volta na final. Com a casa lotada de torcedores, a decisão foi emocionante.

Por 2 a 0, com gols de Camilo e Vinicius Mingotti, o Mirassol é campeão da Série C 2022 no Campeonato Brasileiro! Dentro de casa, o Leão do interior venceu o ABC em 8 de outubro, no sábado, para garantir o título e fechar a temporada com chave de ouro.

O Mirassol, sob o comando do técnico Ricardo Catalá, foi para campo com: Gasparotto; Duarte, Gustavo, Sam, Daniel; Pará, Osman, Paulinho, Mingotti; Camilo e Silvinho.

PRIMEIRO TEMPO DA FINAL DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃO

Sábado ensolarado e de muito calor no interior paulista. As camisas amarelas dominaram as arquibancadas do Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, a casa do Mirassol. Clima de final entre as duas equipes.

Com a presença da torcida para apoiar os jogadores e pressionar os adversários, o Mirassol começou melhor o primeiro tempo da final na terceira divisão, não demorou para o clube paulista abrir o placar. Silvinho cobrou escanteio e Camilo, experiente atleta, apareceu na área para cabecear para o fundo das redes de goleiro Matheus Nogueira aos 3 minutos.

Assista ao gol de Camilo.

O gol de Camilo nas lentes do estagiário! 🤩



Os anfitriões continuaram tranquilos na maior parte do primeiro tempo. O ABC colocou pressão na metade da etapa com Richardson, mas não obteve sucesso para empatar o placar. O Mirassol respondeu com Camilo, Paulinho e Silvinho.

Nos minutos finais, tempo para Vinicius ampliar para o Mirassol e colocar o elenco de casa mais à frente aos 45 minutos. Para o ABC, o time respondeu com Fabio Lima, mas o goleiro Gasparotto defendeu em belíssima defesa.

Intervalo de jogo e sem nada diferente.

Assista ao gol do Vinicius para o Mirassol

Mirassol 2×0 ABC (ida: 0x0) ⚽️ Vinicius Mingotti

Mirassol 2×0 ABC (ida: 0x0) ⚽️ Vinicius Mingotti

🥾 Silvinho 🏆 FINAL SÉRIE C

SEGUNDO TEMPO DA FINAL DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃO

Diferente da primeira etapa, a partida não teve grandes emoções no início da partida. O ABC foi quem deu o primeiro passo contra o adversário aos 12 minutos, com a chegada de Wallyson. Gasparotto novamente brilhou na defesa.

O Mirassol respondeu só aos 17 minutos com chute de Osman. A partir da metade da etapa, o jogo seguiu morno com poucas chances para ambas as equipes. Do lado dos anfitriões, Osman e Pará aparecem bem, mas sem sucesso na hora de ampliar a vantagem.

Na metade da segunda etapa, o elenco de Natal foi melhor e colocou pressão total em cima do elenco amarelo. Heitor, aos 28, manda a bola pertinho do gol, enquanto Calyson bateu longe das redes aos 31. Com a pressão dos torcedores do Mirassol, ficou difícil para o ABC completar as rodadas além de, claro, os erros de finalizações.

Sem tempo para mais nada, o Mirassol venceu a partida em 2 x 0 e é o campeão da Série C 2022 no Brasileirão!

Premiação no Brasileirão da Série C

Não há premiações no Campeonato Brasileiro da Série C. No entanto, de acordo com informações do portal GE, a CBF liberou aporte financeiros para os clubes que disputaram a terceira divisão entre ano.

O valor, segundo o site do GE, é de R$ 8 milhões para os clubes. Cada um deles na competição recebeu R$ 400 mil para cumprir com as ajudas financeiras na temporada, sendo este o segundo repasse que a entidade faz. Também no início das disputas, o valor de R$ 250 mil é atribuído aos times.

O Mirassol, vencedor da Série C do Brasileirão, vai levar para casa a taça em prata e dourado com os dizeres de campeão.

Quais equipes subiram até a Série B do Brasileirão?

Subiram para a Série B do Brasileirão as equipes de Mirassol, ABC, Botafogo SP e Vitória. Cada um deles terminou em primeiro e segundo lugar nos grupos do quadrangular da terceira divisão.

A Série C do Campeonato Brasilerio funciona da seguinte maneira: na primeira fase, as vinte equipes jogam em turno único por pontos corridos em dezenove rodadas. Somente os oito melhores avançam até a segunda fase.

Daí, são divididos em dois grupos de quatro onde somente os dois melhores garantem o acesso até a Série B.

