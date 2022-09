GP Singapura horários 2022: programação da Fórmula 1

A Fórmula 1 está de volta neste fim de semana após a longa pausa de duas semanas. O Grande Prêmio de Singapura está marcado para 2 de outubro. O Circuito Urbano de Marina Bay recebe a décima sétima etapa com três treinos livres, um classificatório e a corrida. Por isso, veja o GP Singapura horários 2022 e todas as informações no texto a seguir.

A programação tem início na sexta-feira, 30 de setembro, com todos os vinte pilotos na pista para os dois treinos livres, localizado na baía da Marina.

GP Singapura horários na Fórmula 1

O Grande Prêmio de Singapura é a décima sétima etapa da temporada 2022 na Fórmula 1. Após duas semanas de recesso, a competição número um do automobilismo está de volta neste fim de semana.

O Circuito Urbano de Marina Bay, na baía da Marina, recebe a prova de Singapura. Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo, entre 30 de setembro, 1º e 2 de outubro de 2022, com todos os vinte pilotos na pista.

Na temporada passada, o calendário da Fórmula 1 não trouxe a etapa em Singapura. O último ano de prova foi em 2019, com vitória de Sebastian Vettel, na Ferrari.

Max Verstappen, da Red Bull, lidera a classificação dos pilotos com 335 pontos, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, se mantém na vice-liderança com 219 pontos. Se vencer a prova neste fim de semana e o monegasco terminar na parte de trás do grid, o holandês será o grande campeão da temporada.

Para ficar por dentro de toda a programação, confira os horários do GP de Singapura.

Sexta-feira (30/09): – GP Singapura horários 2022

Treino livre 1 – 07h

Treino livre 2 – 10h

Sábado (01/10): – GP Singapura horários 2022

Treino livre 3 – 07h

Treino classificatório – 10h

Domingo (02/10): – GP Singapura horários 2022

GP de Singapura – 09h

Conheça o Circuito Urbano de Marina Bay

Todas as atenções estarão voltadas para o Circuito Marina Bay Street neste fim de semana, localizado na baía de Marina, em Singapura. Serão 61 voltas na pista de 5,063 quilômetros no próximo domingo.

O circuito de rua foi idealizado em 2008, com plano do arquiteto alemão Herman Tilke e refinado pela KBR Inc, empreiteira de construção norte-americana. No fundo do cenário, é possível ver a roda gigante da cidade, que rapidamente tornou-se símbolo da prova.

No mesmo ano em que foi institucionalizado, o circuito entrou para o calendário da Fórmula 1, com o feito de ser a primeira corrida noturna de toda a história da competição, a 15ª rodada da mesma temporada. Fernando Alonso, da Alpine, venceu a corrida.

A pista exige muito dos pilotos, com superfície de rua e as condições úmidas em possibilidade de tornar-se um grande problema. São 23 curvas, com alta velocidade na pista, com destaque para a curva 18 onde os profissionais passam por baixo da arquibancada. Além disso, o circuito exige tanto fisicamente dos pilotos que muitas vezes eles perdem 3 kg ao longo da corrida.

O recorde de velocidade é de Kevin Magnussen, em 2018, com 1.41.905.

Quais pilotos vão correr no GP de Singapura?

Vinte pilotos disputarão o Grande Prêmio de Singapura no próximo fim de semana, entre 30 de setembro até o dia 2 de outubro, no domingo.

Não há como negar que Max Verstappen é a bola da vez. O holandês da Red Bull é o favorito e está mais próximo do bicampeonato do que nunca. Na temporada passada, ele venceu o heptacampeão Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, na última prova, o Grande Prêmio de Abu Dhabi, durante a última volta.

O último vencedor do GP de Singapura foi Sebastian Vettel, representante da Ferrari.

RED BULL:

Max Verstappen e Sergio Perez

FERRARI:

Charles Leclerc e Carlos Sainz

MERCEDES:

Lewis Hamilton e George Russell

MCLAREN:

Lando Norris e Daniel Ricciardo

ALPINE:

Fernando Alonso e Esteban Ocon

ALFA ROMEO:

Zhou Guanyu e Valtteri Bottas

HAAS:

Mick Schumacher e Kevin Magnussen

ALPHATAURI:

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda

ASTON MARTIN:

Sebastian Vettel e Lance Stroll

WILLIAM:

Nicholas Latifi e Alexander Albon

O que Verstappen precisa fazer para ser campeão no GP de Singapura?

Com nove vitórias na temporada e líder na classificação dos pilotos, Max Verstappen pode consagrar-se campeão no Grande Prêmio de Singapura. É isso mesmo o que você leu, torcedor, o holandês da Red Bull pode se tornar bicampeão do Campeonato Mundial de Fórmula 1 no próximo domingo, com apenas 24 anos.

Com 335 pontos, vantagem de 116 pontos de vantagem com relação ao segundo colocado, Charles Leclerc, piloto da Ferrari, Verstappen pode conquistar o seu segundo título com 5 corridas de antecedência.

Para ser campeão Grande Prêmio de Singapura, o piloto da Red Bull tem que terminar em primeiro lugar no pódio, mas precisa de uma combinação de resultados.

Além de vencer, ele terá que torcer para Leclerc terminar em 8º ou 9º e não conseguir ter a volta mais rápida no circuito, além de esperar qeu Sergio Perez não consiga completar a prova entre os três primeiros.

Calendário completo da Fórmula 1 em 2022

Faltam apenas seis rodadas para o fim da temporada 2022 na Fórmula 1, com o Grande Prêmio de Singapura incluído na conta. A prova deste fim de semana será a décima sétima no calendário.

Com a reta final da temporada, o torcedor está próximo de saber quem será o grande campeão da temporada na elite do automobilismo. Max Verstappen é o favorito, enquanto Charles Leclerc se mantém na vice-liderança para buscar o seu primeiro troféu.

Para não perder nenhum lance da temporada, confira o calendário completo da Fórmula 1 deste ano.

GP de Bahrein – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da Arábia Saudita – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Austrália – Charles Leclerc (Ferrari)

GP de Emilia Romagna – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Miami – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Espanha – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Monaco – Sergio Perez (Red Bull)

GP de Azerbaijão – Max Verstappen (Red Bull)

GP do Canadá – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Grã-Bretanha – Carlos Sainz (Ferrari)

GP da Áustria – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da França – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Hungria – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Bélgica – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Holanda – Max Verstappen (Red Bull

GP da Itália – Max Verstappen (Red Bull

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

