De onde é o vestido da Bruna Marquezine, criticado por Michelle Bolsonaro?

O vestido da Bruna Marquezine foi assunto na web após a primeira-dama Michele Bolsonaro chamar a atriz de “feia e vulgar” em um comentário no Instagram. A peça rendada é da grife de luxo para qual a famosa desfilou em Londres e até foi elogiada pelo rapper Kanye West.

Qual é o vestido da Bruna Marquezine?

O vestido da Bruna Marquezine é da grife Burberry, usado por ela durante o desfile da nova coleção de 2023 da marca. O preço da peça ainda não foi divulgado.

Apenas seis pessoas no mundo estavam usando as roupas da nova coleção da marca, que faz referência ao movimento punk e à praia. Entre duas delas, estavam Marquezine e Sabrina Sato, de acordo com a Vogue Brasil.

A estrela de Besouro Azul falou com o veículo sobre o desfile. “Foi decisão do Ricardo ir ao desfile da Burberry. Foi incrível, emocionante e, na minha humilde opinião, um dos shows mais bonitos que ele já fez para a Burberry”, disse.

A atriz usou um vestido longo de renda preto com transparência, que deixava o biquíni da mesma cor aparecendo. A famosa completou o look com brincos em formato de laço, uma bolsa e um coque no cabelo. A peça não só chamou atenção da web, como também foi elogiada pelo rapper Kanye West que segundo fontes do veículo que estavam no desfile, o artista disse à atriz que o vestido era linda.

No entanto, a atriz também sofreu críticas pelo look ousado. A página do colunista Francisco Campello fez uma crítica ao vestido usado pela atriz e o chamou de “saída de banho com vestido preto”, vulgar e inadequado para a situação, mesmo sabendo que o a peça faz parte da coleção da grife responsável pelo desfile.

Nos comentários da publicação, Michelle Bolsonaro também fez uma crítica à atriz. “A pessoa gosta de ser feia e vulgar”, escreveu a primeira-dama.

Os internautas logo saíram em defesa da atriz brasileira e criticaram Michelle pelo comentário. “Rindo que Bruna Marquezine foi elogiada por Kanye West e criticada por Michelle Bolsonaro… venceu duas vezes”, escreveu um internauta. “A Michelle Bolsonaro beija a boca do Bolsonaro e tem coragem de chamar a Bruna Marquezine de feia e vulgar por ter usado um vestido de renda”, publicou outro.

O ataque feito por Michelle à Bruna não é atoa. A estrela do filme “Besouro Azul” há tempo faz críticas ao governo e declarou voto em Lula nas eleições que ocorrem no próximo dia 2. Depois de ser atacada pela primeira-dama, Marquezine retuitou uma notícia do jornal Folha de S. Paulo que falava sobre transações suspeitas em gabinete de Bolsonaro.

Marquezine também republicou uma notícia sobre uma mulher grávida que foi espancada por Bolsonaristas enquanto panfletava para Lula.

Quem estava no desfile da Burberry?

O desfile da nova coleção da Burberry é um dos eventos de moda mais importantes do mudo. A marca é uma das mais conhecidas grifes de luxo e sempre gera expectativas com os lançamentos de suas coleções.

Além de Marquezine e Kanye West, outras estrelas brasileiras e internacionais marcaram presença no evento, que aconteceu em Londres neste fim de semana.

Uma delas é Sabrina Sato, outra famosa brasileira considerada um ícone fashion. Ambas sentaram na primeira fileira do desfile, acompanhadas da stylist Melissa Holdbrook-Akposoe, dos rappers Stormzy e Kanye West, da modelo Winnie Harlow e da cantora Normani.

Também marcaram presença as atrizes Gillian Anderson, Chloe Bailey , Simone Ashley, a cantora Erikah Badu e a modelo Jourdan Dunn.

Na última semana, Marquezine já havia marcado presença na Semana de Moda de Milão e também repercutiu na web com os looks escolhidos.