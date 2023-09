Grid de largada da Fórmula 1: classificação para GP da Itália 2023

Carlos Sainz Jr, da Ferrari, garantiu a pole position neste sábado, 2 de setembro, e vai largar em primeiro lugar no Circuito de Monza pelo Grande Prêmio da Itália, a 14ª etapa da temporada na F1 de 2023. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada para amanhã na Fórmula 1, domingo (3), e saiba como assistir a corrida.

Grid de largada da Fórmula 1

A volta mais rápida no treino foi de Carlos Sainz Jr e é dele a pole position no grid de largada na corrida de domingo, 3 de setembro, no Grande Prêmio da Itália. Verstappen e Leclerc em segundo e terceiro, respectivamente.

O piloto espanhol mostrou ritmo durante todo o fim de semana, conquistando o primeiro lugar no TL2 e no TL3 em Monza, mas ainda havia pontos de interrogação antes da qualificação devido aos recentes problemas de desempenho da sua equipe.

Felizmente para Sainz e Ferrari, tudo aconteceu no momento perfeito, quando ele venceu Verstappen por menos de um décimo de segundo, para alegria dos fãs de Tifosi que explodiram depois que ele recebeu a bandeira quadriculada.

Charles Leclerc conquistou o P3 para os gigantes italianos, à frente de George Russell e Sergio Perez, que completaram os cinco primeiros lugares do grid para o Grande Prêmio de amanhã.

Posição provisória do grid de largada da F1

1) Sainz

2) Verstappen

3) Leclerc

4) Russell

5) Pérez

6) Albon

7) Piastri

8) Hamilton

9) Norris

10) Alonso

11) Tsunoda

12) Lawson

13) Hulkenberg

14) Bottas

15) Sargeant

16) Zhou

17) Gasly

18) Ocon

19) Magnussen

20) Stroll

Que horas é o GP da Itália na F1 amanhã?

Monza recebe a 14ª rodada da temporada de Fórmula 1 de 2023, 3 de setembro. Você pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Domingo, 3 de setembro | Fórmula 1

10h – GP da Itália (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Circuito do Grande Prêmio da Itália, contagem de voltas, compostos de pneus

Circuito: Autódromo Nazionale (3,71 milhas, instalação de corrida permanente de 11 curvas) em Monza, Itália

Duração da corrida: 53 voltas para 190,5 milhas

Recorde da volta: 1: 21.046 (Rubens Barichello, Ferrari)

Compostos dos pneus: C3 (hard), C4 ( Médio), C5 (Soft)

vencedor de 2022: Max Verstappen, Red Bull-RBPT

