Grid de largada da Fórmula 1: classificação para o GP do Bahrein 2023

A primeira pole position da temporada 2023 na Fórmula 1 é de Max Verstappen, da Red Bull. No treino classificatório do Bahrein neste sábado, o bicampeão conquistou a volta mais rápida sob o tempo de 1m29s708, sem chances para os adversários. Verstappen vai largar em primeiro no grid de largada da Fórmula 1 da prova de amanhã.

Completam a parte da frente do grid de largada da Fórmula 1 os pilotos Sergio Perez, da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari.

O Grande Prêmio do Bahrein será no Circuito Internacional do Bahrein, ao meio dia (horário de Brasília), com 57 voltas na primeira corrida da temporada.

Verstappen é pole position no grid de largada da Fórmula 1 no Bahrein

O primeiro treino classificatório trouxe a conquista da pole position de Max Verstappen em início de temporada quente na Fórmula 1.

O grid de largada no Grande Prêmio do Bahrein terá a parte da frente o bicampeão mundial, seguido com Sergio Perez, da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari. em segundo e terceiro lugar respectivamente.

Confira a classificação completa do Grid de largada da Fórmula 1 para amanhã, no Bahrein.

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Sergio Perez (Red Bull)

3º Charles Leclerc (Ferrari)

4º Carlos Sainz (Ferrari)

5º Fernando Alonso (Aston Martin)

6º George Russell (Mercedes)

7º Lewis Hamilton (Mercedes)

8º Lance Stroll (Aston Martin)

9º Esteban Ocon (Alpine)

10º Nico Hulkenberg (Haas)

11º Lando Norris (McLaren)

12º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

14º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15° Alexander Albon (Williams)

16º Logan Sargeant (Williams)

17º Kevin Magnussen (Haas)

18º Oscar Piastri (McLaren)

19º Nyck de Vries (AlphaTauri)

20º Pierre Gasly (Alpine)

A largada foi dada para o Q1 no primeiro treino classificatório da Fórmula 1 neste sábado, com o relógio marcando meio dia em ponto no horário de Brasília. Os pilotos da Ferrari entraram na pista, seguidos de Tsunoda e De Vries, Hulkenberg.

Leclerc viu dois pequenos pedaços de carroceria saindo de seu carro logo no comecinho e teve que parar. A bandeira vermelha foi acionada e o treino foi paralisado. Com o recomeço da prova, os vinte pilotos foram para a pista em busca da melhor volta. AlphaTauri e a Ferrari foram os primeiros, seguidos da Red Bull e Alfa Romeo.

Verstappen abriu vantagem de cara, mas Fernando Alonso logo tomou a ponta com a potente Aston Martin. Para acabar com a festa dos oponentes, a Ferrari conseguiu fazer o melhor tempo Sainz. Para fechar o Q1, foram eliminados Sargeant, Gasly, Magnussen, Piastri e De Vries.

Pelo Q2, Stroll e Alonso dominaram a ponta da classificação na bateria. Russell e Hamilton mostraram o trabalho pesado na sequência, mas foram tomados por Perez e Verstappen. O bicampeão do mundo permaneceu na liderança do treino com extrema facilidade. Faltando menos de quinze minutos, Leclerc assumiu a ponta. Foram eliminados Norris, Bottas, Zhou, Tsunoda e Albon.

Disputas acirradas no Q3. A Ferrari se saiu muito bem com Leclerc e Sainz. Verstappen anotou logo o tempo de 1m29s897 e conseguiu a liderança. Alonso não conseguiu superar o holandês e decepcionou depois de brilhar nas etapas anteriores, enquanto a Mercedes também não se saiu bem com Russell e Hamilton.

No finalzinho do tempo, Perez saiu para buscar a melhor volta, mas não conseguiu passar o colega de equipe e ficou em segundo lugar. Com o encerramento do cronometro, Verstappen chegou em primeiro lugar e ainda aproveitou para melhorar a sua volta.

Max Verstappen takes the first pole of 2023 in Bahrain!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/vZlHGDbbmr — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

Que horas é o GP do Bahrein amanhã?

O Grande Prêmio do Bahrein tem início ao meio dia (Horário de Brasília), no Circuito Internacional do Bahrein, neste domingo, correspondendo a primeira corrida do ano na Fórmula 1.

Todos os pilotos entram na pista neste domingo para brigarem pela melhor colocação e consequentemente a pontuação necessária para ocuparem a parte de cima da classificação.

A corrida vai ser transmitida na BAND, na TV aberta, retransmitida pelo site (www.band.uol.com.br) de graça e disponível também no serviço de streaming F1 TV para assinantes.

A narração é de Sérgio Mauricio com os comentários de Reginaldo Leme e Max Wilson, além da cobertura exclusiva dos bastidores no paddock de Mariana Becker.

Veja o calendário da Fórmula 1 em 2023