Grid de Largada da Fórmula 1: Pole Position do GP da Austrália

A pole position hoje, 15 de março, é de Lando Norris. O piloto da McLaren vai largar em primeiro lugar no Grande Prêmio de Austrália na F1 de 2025. Veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida do Brasil.

Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 em SP

Norris vai largar na frente no domingo, acompanhado de Piastri e Piastri. Hamilton, agora na Ferrari, vai sair na 8ª posição.

Posição do grid de largada da F1

Lando Norris Oscar Piastri Max Piastri George Russell Yuki Tsunoda Alex Albon Charles Leclerc Lewis Hamilton Pierre Gasly Carlos Sainz Isack Hadjar Fernando Alonso Lance Stroll Jack Doohan Gabriel Bortoleto Kimi Antonelli Nico Hulkenberg Liam Lawson Esteban Ocon Ollie Bearman

Que horas é a corrida domingo?

O Grande Prêmio do Brasil no domingo, 16 de março de 2025, terá a largada às 00h30 da madrugada, no horário de Brasília.

O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

