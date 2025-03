Grid de Largada da Fórmula 1: Pole Position do GP da China 2025

Oscar Piastri, da McLaren, garantiu a pole position hoje, 22, e vai largar em primeiro lugar no Circuito de Xangai no domingo, 23 de março, pelo Grande Prêmio da China na temporada na F1 de 2025. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida.

Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 em Xangai

Quem vai começar onde no Grande Prêmio da China de 2025? Vamos dar uma olhada no grid de largada completo da F1 para a corrida principal de domingo no Circuito Internacional de Xangai.

O piloto da McLaren, Oscar Piastri, largará na pole position para o Grande Prêmio da China, com George Russell em segundo pela Mercedes.

O companheiro de equipe de Piastri na McLaren e líder do Campeonato de F1 2025, Lando Norris, largará em terceiro após abandonar sua última volta de qualificação, com a Red Bull do atual campeão mundial Max Verstappen se juntando a ele na segunda fila do grid.

Lewis Hamilton, que conquistou a vitória na corrida de velocidade no sábado em Xangai, lidera uma terceira fila totalmente composta por Ferraris, tendo superado seu companheiro de equipe Charles Leclerc e garantido o quinto lugar.

Posição do grid de largada da F1

1 Oscar Piastri, McLaren

2 George Russell, Mercedes

3 Lando Norris, McLraen

4 Max Verstappen, Red Bull

5 Lewis Hamilton, Ferrari

6 Charles Leclerc, Ferrari

7 Isack Hadjar, Touros de Corrida

8Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

9 Yuki Tsunoda, Touros de Corrida

10 Alex Albon, Williams

11 Esteban Ocon, Haas

12 Nico Hulkenberg, Sauber

13 Fernando Alonso, Aston Martin

14 Lance Stroll, Aston Martin

15 Carlos Sainz, Williams

16 Pierre Gasly, Alpino

17 Oliver Bearman, Haas

18 Jack Doohan, Alpino

19 Gabriel Bortoleto, Sauber

20 Liam Lawson, Red Bull

Que horas é a corrida domingo?

O Grande Prêmio da China neste domingo, 23 de março de 2025, terá a largada às 04h, horário de Brasília.

O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

>> Qual foi a última vez que Lewis Hamilton ganhou na F1