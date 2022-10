Grid de largada da Fórmula 1: que tem a pole no GP do México 2022?

Max Verstappen, da Red Bull, fez a volta mais rápida no treino classificatório deste sábado, 29 de outubro, sob o tempo de 1m17s775 e conquistou a pole position no Grande Prêmio do México. No Autódromo Hermanos Rodríguez, o piloto vai ficar em primeiro lugar no grid de largada da Fórmula 1 da prova de amanhã.

Completam a parte da frente do grid os pilotos George Russell e Lewis Hamilton, da Mercedes.

O Grande Prêmio do México começa às cinco da tarde (Horário de Brasília), na Cidade do México, com 71 voltas no circuito no domingo. Max Verstappen e a Red Bull já são campeões da temporada na F1.

Grid de largada da Fórmula 1 de amanhã no México

Campeão da Fórmula 1 em 2022, Max Verstappen fez a pole position no treino classificatório deste sábado e vai largar em primeiro lugar no GP do México de domingo. Sob o tempo de 1m17s775, o piloto da Red Bull vai largar em primeiro lugar.

Fecham o grid na parte da frente os pilotos da Mercedes George Russell e Lewis Hamilton, em segundo e terceiro lugar.

Confira a seguir o grid de largada da Fórmula 1 completo para amanhã, no México.

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º George Russell (Mercedes)

3º Lewis Hamilton (Mercedes)

4º Sergio Perez (Red Bull)

5º Carlos Sainz (Ferrari)

6º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

7º Charles Leclerc (Ferrari)

8º Lando Norris (McLaren)

9º Fernando Alonso (Alpine)

10º Esteban Ocon (Alpine)

11º Daniel Ricciardo (McLaren)

12º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

13º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14º Pierre Gasly (AlphaTauri)

15° Kevin Magnussen (Haas)

16º Mick Schumacher (Haas)

17º Sebastian Vettel (Aston Martin)

18º Lance Stroll (Aston Martin)

19º Alexander Albon (Williams)

20º Nicholas Latifi (Williams)

Max Verstappen conquistou a sua primeira pole position no México. No Q1, Hamilton fez a melhor volta com Verstappen em sua cola, como na temporada passada. A Ferrari ficou com Leclerc na terceira posição.

Pelo Q2 mais uma vez Hamilton foi melhor e garantiu-se com o melhor tempo, seguido de Carlos Sainz, com poder de reação na pista mexicana e George Russell. Foram eliminados Ricciardo, Zhou, Tsunoda, Gasly e Magnussen por não conquistarem bons tempos.

Já no Q3, a Mercedes chegou bem com Hamilton e Russell. Perez, com o apoio da torcida, fez boa volta mas acabou em quarto lugar. Já Verstappen, que não fez um bom treino classificatório, surpreendeu e conquistou a liderança sob o tempo de 1m17s775, para tomar o lugar de Hamilton.

Que horas é o GP do México amanhã?

O Grande Prêmio do México começa às 17h, horário de Brasília, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México neste domingo, 30 de outubro, na temporada da Fórmula 1.

Max Verstappen e Red Bull são campeões, mas os pilotos ainda brigam por melhores colocações entre a classificação dos pilotos e também entre as equipes. Esta é a vigésima prova da temporada.

Neste domingo apenas o canal BandSports é quem vai transmitir a corrida da Fórmula 1 por causa do segundo turno das eleições no Brasil. Também dá para assistir a prova no site www.band.uol.com.br de graça e no BandPlay.

A narração é de Sérgio Mauricio ao lado dos comentaristas Reginaldo Leme e Max Wilson, com cobertura dos bastidores direto do paddock de Mariana Becker.

