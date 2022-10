Copa Verde 2022: onde assistir aos jogos, quem disputa e como funciona

Saiba onde assistir aos jogos da Copa Verde, torneio regional disputado por equipes do Norte, Centro Oeste e do Estado do Espírito Santo

A Copa Verde é um torneio disputado entre equipes da região Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo. Organizado pela CBF, a competição realiza-se no sistema mata-mata, onde o campeão garante a vaga na terceira fase da Copa do Brasil na edição seguinte. Confira onde assistir a Copa Verde 2022 ao vivo.

Como funciona a Copa Verde 2022?

Dezessete equipes disputam a Copa Verde em 2022, torneio que reúne clubes das regiões Norte, Centro Oeste e Espírito Santo.

A competiam começa em 25 de outubro com a primeira fase entre Náutico (RR) e Humaitá (AC). O vencedor junta-se aos outros quinze participantes da Copa Verde para as oitavas de final.

Integram as oitavas na edição as equipes de: Paysandu (PA), Real Ariquemes (RO), Tocantinópolis (TO), São Raimundo (RR), São Raimundo (AM), Rio Branco (AC), Tuna Luso (PA), Cuiabá (MT), Costa Rica (MS), Luverdense (MT), Brasiliense (DF), Goiás (GO), Real Noroeste (ES), Vila Nova (GO) e Operário (MT).

As oitavas começam em 26 de outubro e vão até o dia 29 com oito embates. Todos são disputados em jogo único, ou seja, quem perder está eliminado da competição. Em caso de empate, a disputa de pênaltis é quem define quem avança para a próxima fase.

Depois, avançam até as quartas de final também em partida única. A semifinal acontece em jogos da ida e volta, assim como a grande final, ainda sem data. É importante lembrar que não tem gol fora de casa, em caso de empate os pênaltis também disputados.

Onde assistir Copa Verde 2022 transmissão dos jogos

Os jogos da Copa Verde serão transmitidos pela DAZN, plataforma de streaming disponível somente para assinantes através do aplicativo.

Para a infelicidade do torcedor, não há transmissão pela TV na Copa Verde. Para quem já é assinante da DAZN basta acessar o aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smartv, se o aparelho em questão for compatível com a plataforma.

Para quem quer tornar-se membro é só acessar www.dazn.com, inscrever-se e optar pelo pacote de R$ 19,90 por mês. Dá para cancelar a qualquer momento.

Porém, o serviço garantiu que somente alguns jogos serão transmitidos, e não todos.

Confira o anúncio da DAZN.

Tabela da Copa Verde de jogos

No calendário da CBF desde 2014, a Copa Verde se destaca por promover iniciativas de impacto social e sustentabilidade, além da preservação do meio ambiente também fora dos gramados, conforme indica a própria entidade.

A primeira fase trouxe o embate entre Humaitá e Náutico RR. O elenco do Acre foi o vencedor e por isso junta-se aos times das oitavas de final.

Confira todos os jogos das oitavas de final.

SEGUNDA FASE:

Quinta-feira, 27 de outubro

Goiás x Real Noroeste Capixaba - 19h

Sexta-feira, 28 de outubro

São Raimundo RR x São Raimundo AM - 20h

Vila Nova x Operário MT - 20h

Rio Branco AC x Tuna Luso - 22h

Sábado, 29 de outubro

Real Ariquemes x Tocantinópolis - 16h30

Cuiabá x Costa Rica - 17h

Paysandu x Humaitá - 20h

Luverdense x Brasiliense - 21h

