Que horas é a luta do Anderson Silva x Jake Paul hoje no boxe – 29/10

Anderson Silva e Jake Paul protagonizam neste sábado, 29 de outubro, a luta de boxe mais aguardada na temporada de 2022. Em evento com cinco disputas, os atletas se enfrentam na Arena Gila River, em Phoenix, com promessa de oito rounds. Saiba que horas é a luta do Anderson Silva hoje e como assistir ao vivo.

Que horas é a luta do Anderson Silva no boxe hoje?

A luta de Anderson Silva e Jake Paul hoje está prevista para começar às 23h30 (Horário de Brasília) neste sábado na Arena Gila River, em Phoenix, nos Estados Unidos.

O evento de artes marciais tem início às 20h50, horário de Brasília, mas como a luta de Spider e Jake Paul é a última no Card, então os dois só entram no ringue mais tarde. Serão quatro duelos antes da briga principal no boxe.

Os dois batem o peso na última sexta-feira com direito a provocações e troca de olhares. Spider bateu 84,4 kg, enquanto o youtuber Jake teve 84,6 kg.

Que horas é a luta do Anderson Silva hoje: 20h50 (horário de Brasília)

Local: Arena Gila River, em Phoenix, no Arizona, Estados Unidos.

Quem disputa: Anderson Silva x Jake Paul

Qual canal vai passar a luta do Anderson Silva hoje

A luta de Anderson Silva vai passar no Combate, com início às 20h50 (Horário de Brasília), em Phoenix, nos Estados Unidos com transmissão para todos os estados do Brasil.

Para todo o território nacional, o canal Combate está disponível somente em operadoras de TV por assinatura em valor extra. O evento será narrado por Rhoodes Lima ao lado dos comentaristas Ana Hissa e Hebert Conceição, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, no boxe.

As duas primeiras lutas neste sábado vão passar no Sportv 3, na TV fechada.

Para quem gosta de assistir online é só sintonizar a plataforma GloboPlay, streaming para assinantes.

Quem é Jake Paul?

Jake Paul é um youtuber com mais de 20 milhões de inscritos. Nas redes sociais, acumula 21 milhões de seguidores, considerado um fenômeno do cenário atual na internet.

Nascido em Cleveland, nos Estados Unidos, Jake e Logan, seu irmão, ganharam fama rapidamente ao estrelarem vídeos na plataforma Vine. Como o site acabou, decidiram se mudar para o Youtube. Lá, atingiram a fama rapidamente, mas com muitas polêmicas no currículo.

Jake e Logan já gravaram músicas como "It's everyday bro" e "Fresh Outta London".

Em 2018, segundo o portal Combate, Jake teve a primeira luta de boxe no amador. Contra Deji, nocauteou o oponente. Em 2021 ele entrou pro mundo dos profissionais no MMA. Ele venceu Ben Askren e Tyron Woodley, o segundo em duas lutas. Até aqui Jake tem cinco vitórias em cinco lutas.

Confira o vídeo clipe oficial com a música de Jake.



