Grid de Largada da Fórmula 1 tem Gasly na Pole Position da Itália
Classificação para o GP da Itália: Pierre Gasly conquista a pole position, sua primeira da temporada, e supera George Russell para largar na frente em Monza pela Alpine.
Pierre Gasly teve uma atuação sensacional para conquistar sua primeira pole position na F1, surpreendendo os favoritos habituais do grid no Grande Prêmio da Itália. O treino classificatório aconteceu na manhã de sábado, 5, em Monza.
Um dia depois de perder pela segunda vez o lugar no pódio conquistado no Grande Prêmio de Mônaco em junho, após uma decisão judicial, Gasly surpreendeu a todos ao se manter na frente durante toda a sessão de classificação no veloz circuito de Monza.
O francês era o terceiro na tabela de tempos antes das voltas finais do Q3 e ultrapassou Oscar Piastri, da McLaren, e o pole position provisório George Russell para conquistar a cobiçada pole position com uma volta final de 1:21.786. A primeira pole position de Gasly na F1, em sua 190ª corrida, acontece seis anos depois de ele ter conquistado aquela que permanece sendo sua única vitória na carreira, em Monza, alcançada em circunstâncias igualmente improváveis para a AlphaTauri.
É a primeira pole position na F1 para a Alpine e a primeira para a equipe de Enstone, pertencente à Renault, desde 2009.
Russell largará em segundo, em uma corrida na qual seu companheiro de equipe e líder do campeonato, Kimi Antonelli, cairá para a última fila devido a mudanças no motor. Antonelli, que ajudou Russell com um vácuo durante a classificação, largou em sétimo, mas já sabia que cairia para o final do grid.
Piastri está provisoriamente em terceiro, mas enfrenta uma investigação dos comissários após a sessão por supostamente ter bloqueado Liam Lawson, da Red Bull, no final do Q2. Piastri travou os pneus no início de sua última volta no Q3, desperdiçando suas chances de conquistar a pole position.
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