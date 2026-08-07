O jogo faz parte da programação noturna do Masters 1000 de Montreal

Horário do jogo João Fonseca x Casper Ruud e onde assistir o Masters 1000 de Montreal

Horário do jogo João Fonseca x Casper Ruud e onde assistir o Masters 1000 de Montreal

João Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira (7) para mais um desafio no Masters 1000 de Montreal. O tenista brasileiro enfrenta o norueguês Casper Ruud pela terceira rodada da competição, em um confronto que marca o reencontro dos dois jogadores pouco mais de dois meses após a partida entre eles em Roland Garros.

Que horas assistir João Fonseca x Casper Ruud

A partida entre João Fonseca e Casper Ruud está marcada para esta sexta-feira, 7 de agosto, não antes das 20h, pelo horário de Brasília, na quadra central do torneio, em Montreal, no Canadá. A transmissão para o público brasileiro será feita pela ESPN 2 e pelo Disney+ Premium. O horário, porém, pode sofrer alteração conforme a duração das partidas anteriores da programação.

O brasileiro será o responsável por abrir a sessão noturna da quadra central. Como os horários no tênis dependem da duração dos confrontos anteriores, o início pode acontecer depois do previsto.

Confira os detalhes:

Jogo: João Fonseca x Casper Ruud

João Fonseca x Casper Ruud Data: sexta-feira, 7 de agosto

sexta-feira, 7 de agosto Horário: não antes das 20h

não antes das 20h Fase: terceira rodada

terceira rodada Torneio: Masters 1000 de Montreal

Masters 1000 de Montreal Local: Montreal, Canadá

Montreal, Canadá Quadra: Central

Central Onde assistir: ESPN 2 e Disney+ Premium

O que é o Masters 1000 de Montreal?

O Masters 1000 é uma das principais categorias do circuito profissional masculino de tênis, organizado pela ATP. Os torneios dessa série ficam abaixo apenas dos quatro Grand Slams — Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open — em importância e pontuação para o ranking.

A série reúne alguns dos principais tenistas do mundo em competições realizadas ao longo da temporada. O torneio de Montreal faz parte desse calendário e é disputado em quadras duras.

Além da disputa pelo título, os jogadores buscam pontos importantes para o ranking da ATP. Por isso, avançar de fase pode representar um ganho relevante na classificação mundial.

No caso de João Fonseca, a participação em Montreal representa mais uma oportunidade de enfrentar jogadores estabelecidos no circuito e somar experiência contra adversários de alto nível.

Como João Fonseca chega para o confronto?

Fonseca chega à terceira rodada depois de vencer o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0. O resultado colocou o brasileiro entre os jogadores que seguem na disputa pelo título em Montreal.

Do outro lado, Casper Ruud também avançou sem perder sets na rodada anterior. O norueguês derrotou o argentino Juan Manuel Cerundolo por 2 a 0.

Ruud ocupa atualmente a 14ª posição do ranking da ATP e já chegou a ser o número 2 do mundo, em 2022. Fonseca aparece na 27ª colocação.

João Fonseca já venceu Casper Ruud

O duelo desta sexta-feira será apenas o segundo encontro entre os dois tenistas no circuito profissional.

A primeira partida aconteceu em Roland Garros, em maio de 2026. Na ocasião, Fonseca levou a melhor por 3 sets a 1, com parciais de 7-5, 7-6 (10-8), 5-7 e 6-2, e avançou às quartas de final do Grand Slam francês.

Agora, os dois se enfrentam em uma superfície diferente. Enquanto Roland Garros é disputado no saibro, o Masters 1000 de Montreal acontece em quadras duras.

O que está em jogo para João Fonseca?

Além da classificação para as oitavas de final, João Fonseca busca continuar acumulando pontos e experiência diante de adversários de alto nível.

Quem vencer o confronto entre Fonseca e Ruud avançará para as oitavas de final do Masters 1000 de Montreal. O próximo adversário sairá do duelo entre Zizou Bergs e Ben Shelton.