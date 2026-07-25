Esporte

Grid de Largada F1 na Hungria: Kimi Antonelli conquista a pole position

Kimi Antonelli conquista sua 6ª pole position

Escrito por Anny Malagolini
Grid de Largada F1 na Hungria
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A Fórmula 1 retorna ao Hungaroring neste fim de semana para o Grande Prêmio da Hungria e a 11ª etapa da temporada de 2026. Kimi Antonelli conquistou sua sexta vitória da temporada na última corrida em Spa-Francorchamps, largando da pole position e ampliando sua vantagem na liderança do campeonato mundial

Qual é o grid de largada do GP da Hungria?

O grid de largada da Fórmula 1 foi provisoriamente definido para o Grande Prêmio da Hungria de 2026, no Hungaroring, após uma intensa sessão de qualificação em Budapeste. Kimi Antonelli conquistou a pole position. Lewis Hamilton é agora o principal concorrente de Antonelli. Charles Leclerc, terminou em segundo, com Max Verstappen, da Red Bull, em terceiro. O atual campeão mundial, Lando Norris, venceu a corrida do ano passado em Budapeste, à frente de seu companheiro de equipe na McLaren, Oscar Piastri. Esta é a última corrida antes da tradicional pausa de verão.

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Lewis Hamilton (Ferrari)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Max Verstappen (Red Bull)
  7. George Russell (Mercedes)
  8. Isack Hadjar (Red Bull)
  9. Arvid Lindblad (Touros de Corrida)
  10. Nico Hulkenberg (Audi)
  11. Liam Lawson (Racing Bulls)
  12. Pierre Gasly (Alpino)
  13. Franco Colapinto (Alpino)
  14. Gabriel Bortoleto (Audi)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Fernando Alonso (Aston Martin)
  17. Ollie Bearman (Haas)
  18. Carlos Sainz (Williams)
  19. Alex Albon (Williams)
  20. Lance Stroll (Aston Martin)
  21. Valtteri Bottas (Cadillac)
  22. Sergio Perez (Cadillac)

A corrida será às 10h de domingo, 26 de julho.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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