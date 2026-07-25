Grid de Largada F1 na Hungria: Kimi Antonelli conquista a pole position
Kimi Antonelli conquista sua 6ª pole position
A Fórmula 1 retorna ao Hungaroring neste fim de semana para o Grande Prêmio da Hungria e a 11ª etapa da temporada de 2026. Kimi Antonelli conquistou sua sexta vitória da temporada na última corrida em Spa-Francorchamps, largando da pole position e ampliando sua vantagem na liderança do campeonato mundial
Qual é o grid de largada do GP da Hungria?
O grid de largada da Fórmula 1 foi provisoriamente definido para o Grande Prêmio da Hungria de 2026, no Hungaroring, após uma intensa sessão de qualificação em Budapeste. Kimi Antonelli conquistou a pole position. Lewis Hamilton é agora o principal concorrente de Antonelli. Charles Leclerc, terminou em segundo, com Max Verstappen, da Red Bull, em terceiro. O atual campeão mundial, Lando Norris, venceu a corrida do ano passado em Budapeste, à frente de seu companheiro de equipe na McLaren, Oscar Piastri. Esta é a última corrida antes da tradicional pausa de verão.
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Arvid Lindblad (Touros de Corrida)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Pierre Gasly (Alpino)
- Franco Colapinto (Alpino)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Ollie Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alex Albon (Williams)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Sergio Perez (Cadillac)
A corrida será às 10h de domingo, 26 de julho.