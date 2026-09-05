Esporte

Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP da Itália 2026

Classificatório para o GP da Itália da F1 – horário de início, como assistir e muito mais

Escrito por Anny Malagolini
treino classificatório F1 hoje F1 - DCI
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A Fórmula 1 estaciona no Autódromo de Monza para o Grande Prêmio da Itália neste fim de semana e hoje, sábado, 5 de setembro, tem treino classificatório F1. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre essa que é uma das etapas mais aguardadas.

Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai começar às 11h (Horário de Brasília). Os fãs podem assistir no SporTV, Globoplay e F1TV Pro.

O treino classificatório da F1 desse sábado serve para definir o grid de largada da corrida no domingo, dia 1 de setembro, ou seja, as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.

Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.

Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer, é o pole position.

Os treinos de sexta-feira não indicaram um favorito claro. Charles Leclerc e Lewis Hamilton colocaram a Ferrari na liderança do TL1, antes de George Russell responder com o melhor tempo no TL2, marcando 1:22.559 , apenas 0,120s à frente de Leclerc.

Andrea Kimi Antonelli foi o terceiro colocado pela Mercedes, enquanto Lando Norris e Hamilton completaram os cinco primeiros. Oscar Piastri foi o sexto, e Max Verstappen terminou a sessão em nono, após a Red Bull ter dificuldades para encontrar o equilíbrio ideal.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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