Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP da Itália 2026
Classificatório para o GP da Itália da F1 – horário de início, como assistir e muito mais
A Fórmula 1 estaciona no Autódromo de Monza para o Grande Prêmio da Itália neste fim de semana e hoje, sábado, 5 de setembro, tem treino classificatório F1. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre essa que é uma das etapas mais aguardadas.
Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?
O treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai começar às 11h (Horário de Brasília). Os fãs podem assistir no SporTV, Globoplay e F1TV Pro.
O treino classificatório da F1 desse sábado serve para definir o grid de largada da corrida no domingo, dia 1 de setembro, ou seja, as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.
Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.
Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.
Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer, é o pole position.
Os treinos de sexta-feira não indicaram um favorito claro. Charles Leclerc e Lewis Hamilton colocaram a Ferrari na liderança do TL1, antes de George Russell responder com o melhor tempo no TL2, marcando 1:22.559 , apenas 0,120s à frente de Leclerc.
Andrea Kimi Antonelli foi o terceiro colocado pela Mercedes, enquanto Lando Norris e Hamilton completaram os cinco primeiros. Oscar Piastri foi o sexto, e Max Verstappen terminou a sessão em nono, após a Red Bull ter dificuldades para encontrar o equilíbrio ideal.