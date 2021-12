Hamilton lidera os dois treinos livres da F1 na Arábia Saudita nesta sexta

O piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, ganhou os dois treinos livres nesta sexta-feira, 03/12, no Circuito de Jeddah Corniche, pelo Grande Prêmio da Arábia Saudita na temporada 2021. O britânico teve a volta mais rápida, deixando Verstappen para trás. Confira como ficou o resultado dos dois treinos livres da Fórmula 1 e saiba como assistir no fim de semana.

Lewis Hamilton venceu os dois treinos livres da Fórmula 1

Depois de vencer as duas últimas provas do calendário, Lewis Hamilton entrou para fazer o reconhecimento da pista nesta sexta-feira com todo o gás necessário. Em busca do seu oitavo título, o britânico mostrou do que é capaz com toda a velocidade para garantir a volta mais rápida. E conseguiu, sob o tempo de 1m29s786, usando pneus macios, logo nos minutos finais para fechar na liderança, ultrapassando Bottas, seu companheiro de equipe.

O holandês da Red Bull, Max Verstappen, ficou em segundo lugar com a diferença de 0s056 usando pneus duros para Hamilton. Bottas, também da Mercedes, fechou em terceiro.

No segundo treino livre, o cenário se repetiu. Hamilton, desta vez, foi mais potente e deixou a diferença entre 0s056 com Bottas, desbancando o colega no finalzinho do tempo. Verstappen, por outro lado, viu Pierre Gasly tomar a sua frente facilmente com o melhor tempo e volta.

Entretanto, o treino teve de ser parado minutos antes já que Leclerc, piloto da Ferrari, bateu na curva 22 e atingiu a barreira, o que deixou a equipe e os próprios pilotos preocupados. Leclerc deixou o carro e confirmou assim que retornou ao paddock que está bem.

Por fim, confira a classificação completa do segundo treino livre da Fórmula 1 hoje.

Conheça a pista da Arábia Saudita

Pela primeira vez, o circuito de Jeddah receberá uma prova da Fórmula 1. O circuito de rua é temporário, ou seja, foi construído especialmente para a prova. Serão exigidos dos pilotos 50 voltas.

Localizado em Corniche, uma área de resort costeiro de 30 km da cidade saudita de Jeddah, foi construído especialmente para a etapa deste fim de semana, tem a extensão em 6.175 metros, sendo o segundo maior do calendário da Fórmula 1.

A velocidade para o circuito é de 252 km/h, considerado um dos mais rápidos do ano pela modalidade. Com 27 curvas, rápidas e sinuosas, vai exigir dos pilotos muita atenção em ultrapassagens.

Que horas é o treino classificatório do GP da Arábia Saudita?

Neste sábado, o treino classificatório do GP da Arábia Saudita será realizado a partir das 14h (duas horas da tarde) ao vivo, no horário de Brasília, pelo Circuito de rua de Jeddah Corniche.

O classificatório pode ser assistido nos canais BAND, na TV aberta, e BandSports, disponível para todo o Brasil em canais.

Verstappen precisa do que para ser campeão da F1 na Arábia Saudita?