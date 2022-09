Hoje tem corrida da Fórmula 1? Calendário da temporada 2022 – 25/09

Na última prova da Fórmula 1, o piloto da Red Bull, Max Verstappen, venceu o Grande Prêmio da Itália, no Autódromo de Monza. O holandês tem a vantagem na liderança da classificação diante de Charles Leclerc. Mas, afinal, hoje tem corrida da Fórmula 1? Saiba qual é o calendário da temporada e o que esperar daqui para frente.

Hoje tem corrida da Fórmula 1?

Não, hoje não tem corrida da Fórmula 1, em 25 de setembro de 2022. Após a prova da Itália, no Autódromo de Monza, a elite do automobilismo tem uma pausa de duas semanas.

O Grande Prêmio da Rússia estava marcado para este domingo, mas a FIA decidiu cancelar a etapa após a invasão das tropas russas na Ucrânia em fevereiro deste ano. Além disso, Mazepin, piloto da Haas, também foi desqualificado e impedido de correr na competição.

A Fórmula 1 só retorna em outubro, na primeira semana de outubro. Na última prova, Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Itália, com Charlse Leclerc, da Ferrari, e George Russell, piloto da Mercedes.

Qual é o dia da próxima corrida da Fórmula 1?

O Grande Prêmio da Singapura é a próxima corrida da Fórmula 1, no Circuito Urbano de Marina Bay, na baía da Marina.

Três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo constituem a décima sétima etapa da temporada, com todos os vinte pilotos. A disputa tem início no dia 30 de setembro, seguindo pelo dia 1 e 2 de outubro de 2022.

A BAND transmite todas as emoções do GP de Singapura na TV aberta, de graça para todo o país. O site da emissora também vai exibir todas as imagens da corrida ao vivo.

Se Max Verstappen vencer a corrida e Charles Leclerc terminar em 9º lugar ou atrás da posição, o holandês torna-se bicampeão do Campeonato Mundial da Fórmula 1.

Sexta-feira (30/09):

Treino livre 1 – 07h

Treino livre 2 – 10h

Sábado (01/10):

Treino livre 3 – 07h

Treino classificatório – 10h

Domingo (02/10):

GP de Singapura – 09h

Calendário da Fórmula 1 na temporada 2022

Já foram dezesseis provas na temporada 2022 da Fórmula 1. Para encerrar a competição, faltam apenas seis corridas no calendário do automobilismo na elite, incluindo a etapa de Singapura.

Max Verstappen deslanchou na liderança da classificação com 335 pontos, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, com 219 pontos em segundo lugar. A diferença é de 116 pontos entre os dois.

No Campeonato de Construtores, a Red Bull lidera o ranking com 545, enquanto a Ferrari vem em segundo lugar com 406. A seguir, veja o calendário completo.

GP de Bahrein

Charles Leclerc (Ferrari)

GP da Arábia Saudita

Max Verstappen (Red Bull)

GP da Austrália

Charles Leclerc (Ferrari)

GP da Emilia Romagna

Max Verstappen (Red Bull)

GP de Miami

Max Verstappen (Red Bull)

GP da Espanha

Max Verstappen (Red Bull)

GP de Monaco

Sergio Perez (Red Bull)

GP de Azerbaijão

Max Verstappen (Red Bull)

GP do Canadá

Max Verstappen (Red Bull)

GP da Grã-Bretanha

Carlos Sainz (Ferrari)

GP da Áustria

Charles Leclerc (Ferrari)

GP da França

Max Verstappen (Red Bull)

GP da Hungria

Max Verstappen (Red Bull)

GP da Bélgica

Max Verstappen (Red Bull)

GP da Holanda

Max Verstappen (Red Bull)

GP da Itália

Max Verstappen (Red Bull)

GP de Singapura

30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão

07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos

21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México

28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil

11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi

18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

