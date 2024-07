Horário da abertura das Olimpíadas de Paris: como assistir ao vivo hoje

O início oficial dos Jogos Olímpicos será nesta sexta-feira, 26 de julho, com a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris às margens do Sena. Lady Gaga, Céline Dion e Gojira estão entre as atrações do evento de hoje.

Confira o horário da abertura das Olimpíadas de Paris

A abertura das Olimpíadas de Paris será na sexta-feira, 26/7, o único evento fora de um estádio durante a competição. Um evento histórico, transmitido a partir das às 14 horas (horário de Brasília) e deve durar três horas.

Em torno de 6.800 atletas desfilarão em mais de 90 barcos no Rio Sena por 6 quilômetros. Isso dará início à cerimônia, não marcará seu fim, outra quebra de tradição.

O desfile começa na Ponte Austerlitz ao lado do Jardin des Plantes e segue o curso do Sena de leste a oeste. Ele faz seu caminho ao redor de duas ilhas no centro da cidade antes de passar por baixo de várias pontes e portões.

Atletas a bordo dos barcos terão vislumbres de vários locais olímpicos, incluindo o Parque Urbano La Concorde (basquete 3X3, break, ciclismo BMX estilo livre, skate), Invalides (tiro com arco, atletismo — chegada da maratona, ciclismo de estrada — início do contra-relógio) e o Grand Palais (esgrima, taekwondo).

O desfile termina na Ponte Iena, que liga a Torre Eiffel na margem esquerda do Sena ao distrito do Trocadéro na margem direita. O final da cerimônia é no Trocadéro. Lá, entre outros procedimentos cerimoniais, o presidente francês Emmanuel Macron fará o discurso de abertura.

Na delegação do Brasil, Raquel Kochhann e Isaquias Queiroz serão porta-bandeiras.

Onde assistir a abertura da Olimpíadas 2024?

Para aproveitar a abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024, você não precisa estar na França. A TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV farão a transmissão ao vivo do evento para o Brasil.

Rede Globo - A emissora exibe a abertura das Olimpíadas com exclusividade na TV aberta. O narrador Luis Roberto comanda a transmissão ao lado da ex-ginasta Daiane dos Santos, do surfista Italo Ferreira, primeiro campeão olímpico da modalidade, e de Galvão Bueno.

SporTV - Na TV fechada, o SporTV transmite a cerimônia ao vivo.

Cazé TV - Casimiro vai fazer a transmissão dos jogos pela primeira vez.

Globoplay - o player passará a retransmissão da TV Globo de graça. Basta ter uma conta e assistir pela internet.

Amazon Prime Video: dá para assistir por lá, mas é apenas para assinantes

Samsung TV Plus: quem e assinante consegue acompanhar.

