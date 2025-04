Horário da corrida da F1 hoje: assistir o GP da Arábia Saudita 2025

A F1 retorna neste fim de semana com sua quinta corrida e a etapa final da primeira rodada tripla da temporada de 2025. O Grande Prêmio da Arábia Saudita de 2025 será neste domingo, 20 de abril. A corrida deste fim de semana conta com 50 voltas no Circuito Corniche de Jeddah, com 6,174 quilômetros.

Veja o grid de largada.

Qual é o horário da corrida F1 hoje?

A corrida da Fórmula 1 neste domingo vai começar às 14h, no horário de Brasília. Max Verstappen largará na frente no Grande Prêmio da Arábia Saudita.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2025 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

No Grande Prêmio do Bahrein do último fim de semana, Oscar Piastri, da McLaren, terminou em primeiro, George Russell em segundo e Lando Norris em terceiro, após receber uma penalidade de cinco segundos por largada falsa.

Circuito Internacional de Jeddah

Sendo uma das mais recentes adições ao calendário da Fórmula 1, a história do Circuito de Jeddah Corniche ainda é muito jovem.

A pista foi projetada pela empresa Tilke em parceria com a equipe de automobilismo da F1, que, para investigar inicialmente possíveis traçados, utilizou o Google Earth. O circuito é uma pista de rua temporária, embora tenha algumas seções permanentes.

Primeiro Grand Prix: 2021

Número de voltas: 50

Lap Record: 1:30.734Lewis Hamilton (2021)