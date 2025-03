Horário, como assistir e informação do Circuito em Albert Park.

Horário da corrida de F1 domingo no GP da Austrália 2025

Neste domingo, 16 de março, ocorre o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, Circuito Albert Park. Veja como e quando você pode assistir à corrida da F1 l e horário.

Veja como ficou o Grid de Largada

A 1ª rodada da temporada de F1 de 2025, o GP da Austrália, começa às 00h30, horário de Brasília. No Brasil, a Fórmula 1 é transmitida ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio “no capricho” e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível no país.

A corrida da Fórmula 1 também é exibida através da F1 TV, plataforma por assinatura que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano.

O circuito de rua de Albert Park serve regularmente como corrida de abertura da temporada, com pilotos e fãs aproveitando a atmosfera de carnaval e a agitação que chega a Melbourne todo outono, em março.

O circuito é um dos mais rápidos do calendário e sempre proporciona um espetáculo adequado à emoção de uma nova temporada.

Comprimento do circuito 5.303 km

Número de voltas 58

Distância da corrida 307,574 km

Recorde de volta 1:24.125 – M Schumacher (2004)

O que o torna especial: Um circuito de parque com uma mistura de curvas rápidas e paredes implacáveis. Os anfitriões australianos também fornecem a atmosfera de festa perfeita para começar a temporada.

O que os pilotos dizem sobre isso: “A atmosfera em Melbourne é sempre irreal, e a pista é divertida e rápida.” — Daniel Ricciardo