Horário da corrida de F1 domingo no GP da China 2025 na Band

Neste domingo, 23 de março, ocorre o Grande Prêmio da China de Fórmula 1, Circuito de Xangai. A 2ª rodada da temporada de F1 de 2025 começa às 4h, horário de Brasília.

No Brasil, a Fórmula 1 é transmitida ao vivo pela Band na TV aberta, com narração de Sergio Mauricio “no capricho” e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível no país.

A corrida da Fórmula 1 também é exibida através da F1 TV, plataforma por assinatura que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano.

Veja como ficou o Grid de Largada

Grande Prêmio da China de F1 2025

O circuito de Xangai de 5.451 km entrou para o calendário ao lado do Bahrein em 2004, tornando-o mais antigo que os Grandes Prêmios de Abu Dhabi, Cingapura e Azerbaijão. E sediou algumas corridas memoráveis ​​naqueles anos, incluindo a final da temporada de 2005, uma corrida que mudou o campeonato em 2007 e uma blitz de ultrapassagem para o vencedor em 2018.

O traçado da pista da China apresenta duas longas retas: a reta dos boxes e uma reta de retorno de 1,170 km entre as curvas 13 e 14.