Horário da corrida Fórmula 1 hoje ao vivo GP de Silverstone 2022

A décima etapa da Fórmula 1 na temporada será realizada neste domingo, 6 de julho, com Max Verstappen largando em primeiro

Prepare-se para grandes emoções na pista torcedor, descubra qual vai ser o horário da corrida Fórmula 1 hoje ao vivo para não perder nenhum lance e fique atento. Os pilotos vão pisar no acelerador para o Grande Prêmio da Inglaterra neste domingo, 3 de julho, no Circuito de Silverstone, localizado na região de East Midlands. Aqui estão todas as informações que você precisa saber para ficar por dentro.

Serão 52 voltas no circuito de 5,891 quilômetros de Silverstone neste domingo. Estão no pódio do grid de largada Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari) e Charles Leclerc (Ferrari) para a corrida.

Qual é o horário da corrida Fórmula 1 hoje ao vivo?

O horário da corrida da Fórmula 1 hoje vai ser às 11h, onze horas da manhã, no horário de Brasília, diretamente do Circuito de Silverstone, na Inglaterra.

O canal da BAND vai passar ao vivo todas as emoções da corrida da Fórmula 1 hoje, pela TV aberta, para todos os estados do Brasil e de graça. Sergio Maurício toma conta do microfone na transmissão, enquanto Reginaldo Leme comenta os melhores momentos da corrida e Mariana Becker traz os bastidores.

Para assistir online, o torcedor deve acessar o site da emissora (www.band.uol.com), sintonizar a transmissão ao vivo do canal principal e curtir pelo celular, computador ou tablet. O aplicativo BandPlay, para Android e iOS, também retransmite a corrida deste domingo.

Outra opção para quem não está em casa é o BandNews FM.

BAND: Sky: 13, 413 / Oi: 7, 607, 960 / Claro: 22, 522, 505 / Vivo: 226, 769, 223, 923, 19, 519 / BluTV: 243

Site da BAND: www.band.uol.com

BandPlay: Android e iOS

Como ficou o grid de largada da F1 hoje?

Em um sábado chuvoso em Silverstone, os pilotos seguiram para a pista em busca da pole position.

Conheça o Circuito de Silverstone

Construído em 1942, o Circuito de Silverstone coleciona momentos memoráveis e muita história na Fórmula 1 que, com certeza, estão na memória do torcedor. Desde Ayrton Senna até Lewis Hamilton, a prova é sempre recheada de surpresas dentro e também fora da pista.

Sob o circuito de 5,891 quilômetros, Silverstone possui dezoito voltas, enquanto algumas são nomeadas como Maggotts, Becketts e Abbey, nomes ingleses e femininos. Algumas delas são desafiadoras para os pilotos, exigindo muita atenção e cuidado especialmente na hora da ultrapassagem.

Inicialmente utilizada como aeródromo de Silverstone da RAF, a pista realizou a sua primeira corrida de automobilismo em 1947. Anos depois, em 1950, recebeu o primeiro Grande Prêmio do Mundial de Fórmula 1 em toda a história, na rodada inaugural do Campeonato de Fórmula 1 no dia 13 de maio de 1950, com o título e vitória de Giuseppe Farina.

