Horário da Corrida Sprint na F1 hoje e onde assistir GP da Áustria 2022

Quer acompanhar todas as emoções da Fórmula 1? Saiba qual é o horário da Corrida Sprint na F1 hoje e fique por dentro de cada rivalidade! Neste sábado, 9 de julho, os pilotos disputam no Circuito de Red Bull Ring, em Spielberg, a corrida sprint, onde o resultado determina o grid de largada para o Grande Prêmio da Áustria. O horário e onde assistir o torcedor confere a seguir.

Lembrando que são as posições finais da corrida neste sábado que determinam o grid de largada para a corrida de amanhã, no GP da Áustria. O vencedor não é o pole position.

Qual é o horário da Corrida Sprint na F1 hoje?

A corrida sprint na Fórmula 1 hoje tem início às 11h30, onze e meia da manhã, pelo horário de Brasília.

Antes, o segundo treino livre do Grande Prêmio da Áustria será realizado a partir das 7 horas da manhã, também pelo horário de Brasília, diretamente do Red Bull Ring, em Spielberg.

O canal da BAND, na TV aberta, transmite a sprint race para todos os estados do Brasil neste sábado ao vivo e totalmente de graça. Sérgio Maurício narra a corrida, enquanto Max Wilson e Reginaldo Leme comentam, com a reportagem de Mariana Becker. Ser preferir, pode ver também no canal da BandSports, na TV fechada.

Para quem gosta de assistir online, o site da BAND (www.band.uol.com) retransmite as imagens da F1 para todos os usuários de graça, assim como o BandPlay, aplicativo para Android e iOS.

07h – Treino livre 2 – BandSports

11h30 – Corrida Sprint Race no GP da Áustria 2022 – BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports

Classificação para a Corrida Sprint na Áustria hoje

Max Verstappen, da Red Bull, fez a volta mais rápida no Q2 sob o tempo de 1m04s984 e por isso conquistou a pole position no treino classificatório da sexta-feira. Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari completam o pódio.

O holandês vai largar em primeiro lugar na corrida sprint de hoje. Confira a classificação completa.

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º Sergio Perez (Red Bull)

5º George Russell (Mercedes)

6º Esteban Ocon (Alpine)

7º Kevin Magnussen (Haas)

8º Mick Schumacher (Haas)

9º Fernando Alonso (Alpine)

10º Lewis Hamilton (Mercedes)

11º Pierre Gasly (AlphaTauri)

12º Alexander Albon (Williams)

13º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

14º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15° Lando Norris (McLaren)

16º Daniel Ricciardo (McLaren)

17º Lance Stroll (Aston Martin)

18º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

19º Nicholas Latifi (Williams)

20º Sebastian Vettell (Aston Martin) – Horário da Corrida Sprint na F1 hoje

Como funciona a corrida sprint?

A corrida sprint substitui o treino classificatório na etapa da Fórmula 1, sendo utilizada para determinar o grid de largada para o Grande Prêmio da Áustria no domingo.

A sprint é uma corrida rápida e veloz, sob a duração de 25 até 30 minutos. Este ano, em 2022, as etapa de Ímola, Áustria e São Paulo recebem a prova.

Abrindo o fim de semana, o treino de classificação é realizado na sexta-feira para determinar qual será a classificação que os pilotos vão seguir no dia seguinte. Isso significa que, se Lewis Hamilton fizer a pole position no treino, ele irá largar em primeiro na corrida sprint.

No sábado, a corrida sprint race é realizada seguindo a classificação do treino. Assim, as colocações ao fim da prova vão determinar o grid de largada do Grande Prêmio no domingo.

A novidade é que este ano a pontuação da sprint race se estende até o oitavo colocado. O primeiro lugar ganha 8 pontos, o segundo 7, o terceiro lugar 6 pontos, o quarto 5 pontos e assim sucessivamente até o oitavo lugar com 1 ponto.

