Chegou o dia do Grande Prémio do Canadá, em Montreal, um dos mais populares do ano.

Horário da F1 hoje (09/6): que horas começa a corrida no GP do Canadá ao vivo

Horário da F1 hoje (09/6): que horas começa a corrida no GP do Canadá ao vivo

George Russell largará da pole position depois de liderar a qualificação para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, Circuito Gilles Villeneuve. Veja como e quando você pode assistir à corrida da F1 deste domingo, 9 de junho.

Horário do Grande Prêmio do Canadá de F1?

A nona rodada da temporada de F1 de 2024, o GP do Canadá, começa às 15h, horário local, no domingo, 9 de junho.

Data: domingo, 9 de junho de 2024

Horário de início: 15h00 (horário de Brasília)

Como posso assistir à Fórmula 1?

Horário da f1 hoje (09/6): que horas começa a corrida no gp do canadá ao vivo

No Brasil, a Fórmula 1 é transmitida ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio "no capricho" e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível no país.

A corrida da Fórmula 1 também é exibida através da F1 TV, plataforma por assinatura que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano.

Grid de largada do GP do Canadá de F1