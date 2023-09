Horário da luta de Gabriel Silva x Ben Davis no boxe hoje - 23/09

Filho do lendário Anderson Silva entra no ringue para lutar boxe neste sábado

Para manter vivo o legado do pai, Anderson Silva, o jovem Gabriel Silva terá um novo capítulo em sua carreira neste sábado, 23 de setembro. A luta de Gabriel Silva no boxe vai ser contra o influenciador Ben Davis em evento da Misfits Boxing, em Newcastle, que começa às 15h (de Brasília), por isso saiba onde assistir e todos os detalhes.

Onde assistir a luta de Gabriel Silva no boxe hoje?

Nenhuma emissora de televisão vai transmitir a luta de Gabriel Silva no boxe hoje. O serviço de streaming DAZN, disponível para assinantes, exibe com exclusividade o evento completo neste sábado, às 15h, horário de Brasília, para todo o país.

Organizado pela Misfits Boxing, o evento é uma parceria de longa data entre o youtuber KSI e a DAZN, que apresenta os maiores nomes do entretenimento, esportes e estilo de vida competindo entre si nas artes marciais.

Horário: a partir das 15h

Local: Vertu Motors Arena, em Newcastle, na Inglaterra

Onde assistir: DAZN

Quem é Ben Davis, adversário de Gabriel?

O filho de Anderson Silva vai enfrentar o americano Ben Davis, personalidade da internet de 23 anos, que fala sobre esportes de combate, com mais de 30 mil seguidores no Twitter. Ben é um novato no ringue, com apenas uma luta agarrada contra Brad Boulton, em maio deste ano.

Nas redes sociais, Ben tem o apelido de 'Ben The Bane Davis', onde fala sobre UFC, MMA e todos os outros esportes relacionais à MMA. Durante a entrevista e a pesagem para a luta, Ben conseguiu tirar o filho de Anderson Silva do sério com provocações sobre o seu pai e a sua carreira de iniciante.

Esta é a segunda luta de Gabriel Silva no boxe. Em abril deste ano, estreou com vitória diante de Angelo Thompson, que vinha de 0-8 em lutas na modalidade.

Quais são as lutas de boxe hoje?

Além da luta de Gabriel Silva com Ben Davis, o evento da DAZN e Misfits Boxing traz outras oito lutas de boxe neste sábado, em Newcastle. Além do filho de Anderson Silva, o youtuber FaZe Temper é outro brasileiro que vai lutar no show.

O Misfits Boxing não especificou detalhes como categorias ou pesagem para as lutas de youtubers e influenciadores.

CARD COMPLETO MISFITS X DAZN 009:

Idris Virgo x Aaron Chalmers

FaZe Temperrr x Ginty

Ashley Rak-Su x Halal Ham

Gabriel Silva x Ben Davis

S1mba x Master Oogway

Callum Izzard x OJ Rose

AJ Bunker x Little Bellsy

Pully Arif x Small Spartan Jay

Carla Jade x Tash Weekender

