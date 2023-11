Horário da luta do Alex Poatan hoje no UFC 295

Alex Poatan, 36, vai buscar o cinturão inédito dos meio-pesados neste sábado, 11 de novembro, contra o tcheco Jiri Prochazka, no Madison Square Garden, em Nova York. Além da luta do brasileiro, o UFC 295, que começa às 20h (de Brasília), conta também com a disputa pelo título interino dos peso-pesados entre Sergei Pavlovich e Tom Aspinall.

Que horas começa a luta do Alex Poatan hoje no UFC?

A luta do Alex Poatan x Jiri Prochazka deve está prevista para acontecer na madrugada de domingo, 12 de novembro, já que o card principal do UFC 25 só tem início às 00h (de Brasília). E a única forma de acompanhar o evento é pelo UFC Fight Pass, serviço de streaming por assinatura.

Já o card preliminar vai começar às 20h (de Brasília) e contará com 8 disputas. Os fãs também podem assistir pelo pay-per-view do UFC Fight Pass, e quem não é assinante pode ter um gostinho dos três embates pelo UFC Brasil no Youtube.

Quantas vitórias Alex Poatan tem no UFC?

O brasileiro Alex Poatan, que decidiu subir de peso-médio para o meio-pesado em abril deste ano, tem 10 lutas em seu cartel, com oito vitórias e duas derrotas no UFC, principal organização de MMA do planeta. Três destas vitórias foram no primeiro round e seis por nocaute.

Poatan, como é conhecido no mundo das artes marciais, vem de vitória contra Jan Blachowicz em julho, em Delta Center, Salt Lake City, justamente quando estreou na categoria meio-pesado. Foi um confronto equilibrado, mas o brasileiro levou a melhor por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28).

E vale lembrar que o Madison Square Garden é um lugar que Poatan conhece muito bem. Em 12 de novembro de 2022, o brasileiro nocauteou Israel Adesanya no quinto round e conquistou o título médio, o primeiro da sua carreira. No entanto, em abril deste ano, o nigeriano conseguiu derrotar o brasileiro e assumiu o cinturão dos médios.

O lutador garante que o que o fez mudar de categoria foi a intenção de evoluir fisicamente e profissionalmente. O brasileiro, durante a pesagem, admitiu 'estar de olho' em Israel e garantiu que poderá disputar novamente o título com o nigeriano na categoria inferior, conforme indica o portal GE.

UFC 295 card completo

O Madison Square Garden receberá 13 lutas do UFC neste sábado, 11. Além de Poatan, outros cinco brasileiros estão no card, com Diego Lopes, Jéssica Andrade, Mackenzie Dern, Alessandro Costa e Tabatha Ricci. Confira a programação completa do evento em Nova York.

CARD PRELIMINAR - a partir das 20h

Peso-mosca: Steve Erceg x Alessandro Costa

Peso-palha: Tabatha Ricci x Loopy Godinez

Peso-leve: Mateusz Rebecki x Roosevelt Roberts

Peso-leve: Nazim Sadykhov x Viacheslav Borshchev

Peso-leve: Jared Gordon x Mark O. Madsen

Peso casado: John Castaneda x Kyung Ho Kang

Peso-mosca: Joshua Van x Kevin Borjas

Peso-pena: Dennis Buzukja x Jamall Emmers

CARD PRINCIPAL - a partir das 00h

Cinturão peso meio-pesado: Jiri Prochazka x Alex "Poatan" Pereira

Cinturão interino peso-pesado: Sergei Pavlovich x Tom Aspinall

Peso-palha: Jéssica Andrade x Mackenzie Dern

Peso-leve: Matt Frevola x Benoit Saint Denis

Peso-pena: Diego Lopes x Pat Sabatini

