Horário da luta do Cigano hoje x Fabrício Werdum ao vivo - 08/09

É duelo de gigantes nesta sexta-feira, 8 de setembro! Os brasileiros Junior Cigano e Fabrício Werdum, ex-campeões peso-pesado do UFC, protagonizam o Gamebred Bareknuckle MMA em Jacksonville, em luta tradicional de MMA sem luvas. Saiba onde assistir a luta do Cigano hoje.

Que horas é a luta do Cigano hoje

O canal Combate vai transmitir a luta do Cigano e Fabrício Werdum às 21h, horário de Brasília, para assinantes da TV paga para todo o país com narração de Rhoodes Lima e comentários de Dudu Dantas e Ana Hissa. Também dá para assistir no aplicativo do Combate no celular, tablet ou smartv.

As duas primeiras lutas serão transmitidas de forma gratuita no www.combate.com, no canal Combate do Youtube e também no Facebook. É só procurar o canal na plataforma e sintonizar no horário marcado.

Após 15 anos da primeira luta entre eles, Cigano e Werdum se enfrentam novamente. Em 2008, no UFC 90, Junior Cigano venceu a disputa contra Fabrício por nocaute. O evento desta sexta é promovido pelo lutador Jorge Masvidal, a segunda edição do MMA sem luvas.

Horário: a partir das 21h

Local: Jacksonville, na Flórida, nos Estados Unidos

Onde assistir: Combate

Como foi o último confronto entre Cigano e Werdum?

Em 2008, Junior Cigano e Fabrício Werdum subiram ao octógono mais famoso do planeta no UFC 90, a profissional liga norte-americana de artes marciais. Em sua melhor condição física, Cigano nocauteou o gaúcho logo no primeiro round, sem grandes problemas no confronto.

Naquele ano, segundo o portal GE, Cigano fazia a sua estreia no UFC, campeão em 2011. Já Fabrício protagonizava a sua quarta luta na carreira, com a segunda derrota, seguindo para o Strikeforce e retornando ao UFC em 2021, campeão interino do peso-pesado em 2014.

Esta é a segunda edição do evento de MMA. Em maio, Roy Nelson venceu Dillon Cleckler por nocaute, e agora os brasileiros Junior Cigano e Fabrício Werdum vão protagonizar a luta principal.

Hoje, 15 anos depois, os lutadores se reencontraram para uma revanche, mas em uma luta de MMA sem luvas, o que promete ser ainda mais apimentado. Durante a pesagem, os dois brasileiros trocaram provocações e mostraram que não apenas o clima da Flórida será quente nesta sexta-feira.

Quais são as lutas de MMA hoje?

Além da luta do Cigano e Fabrício Werdum, o Gamebred Bareknuckle MMA apresenta também outros sete confrontos nesta sexta-feira, em Jacksonville, na Flórida, entre diferentes categorias.

1) Peso-pesado: Junior Cigano x Fabrício Werdum

2) Peso-médio: Joel Bauman x Maki Pitolo

3) Peso-galo: Irwin Rivera x Joshua Weems

4) Peso-pena: Ago Huskic x Brandon Davis

5) Peso-casado: Brandon Jenkins x Anthony Njokuani

6) Peso-casado (até 63,5kg): Joe Penafiel x Joey Ruquet

7) Peso-leve: Tyler Hill x Jhonasky Sojo

8) Peso-pesado: Reggie Northrup x Cody Herbert

9) Peso-pena: Juan Alvarez x Christopher Wingate

10) Peso-casado (até 68kg): Shahzaib Rindh x Carlos Guerra

