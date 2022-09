Horário do jogo do Nadal hoje no US Open e onde assistir (05/09)

Valendo as oitavas de final no simples masculino, Rafael Nadal enfrenta o norte-americano Frances Tiafoe nesta segunda-feira (05/09), no US Open, realizado nos Estados Unidos. Com transmissão ao vivo, o horário do jogo do Nadal hoje vai ser às 15h (horário de Brasília). Todas as informações que você precisa saber estão no texto em seguida.

O horário do jogo do Nadal hoje tem início às 15h, três da tarde (horário de Brasília), com transmissão ao vivo nos canais ESPN 2 e SporTV 3, disponíveis para todo o país.

Prepare o coração torcedor, porque é decisão com Rafael Nadal em quadra nesta segunda. A partida será exibida ao vivo pelos canais ESPN e SporTV, disponíveis em todo o país somente através de operadoras de TV por assinatura. Para acompanhar todos os lances é necessário ter ambos os canais em sua programação.

Para quem não é assinante, existe a opção dos serviços de streaming. O Star +, sob responsabilidade da Disney, retransmite as imagens do canal da ESPN ao vivo, com pacotes disponíveis em R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Outra opção é o GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo disponível pelo site www.globoplay.globo.com com pacotes entre R$ 24,90 até R$ 86,90.

Rafael Nadal no US Open em 2022

Rafael Nadal busca o seu quinto título de US Open na carreira. Para isso, ele terá de passar pelas oitavas de final nesta segunda-feira.

Até aqui, ele já superou Rinky Hijikata na primeira rodada, o italiano Fabio Fognini na segunda rodada e o francês Richard Gasquet pela terceira rodada.

Lembrando que o sorteio que define o chaveamento das categorias é realizado sempre antes da competição norte-americana começar. No torneio, a primeira etapa é a qualificatória, utilizada para definir quais atletas entram na competição.

O Grand Slam tem o simples masculino e feminino, duplas masculinas, femininas e mistas e as categorias juniores, cadeirantes e seniores todos os anos. Três rodadas são realizadas, seguindo para as oitavas de final, quartas, semifinais, e por fim a final em cada modalidade.

Confira o chaveamento do US Open com Rafael Nadal.

PRIMEIRA RODADA:

Rafael Nadal 3 x 1 Rinky Hijikata

SEGUNDA RODADA:

Rafael Nadal 3 x 1 Fabio Fognini

TERCEIRA RODADA:

Rafael Nadal 3 x 0 Richard Gasquet

OITAVAS DE FINAL:

Rafael Nadal x Frances Tiafoe

QUARTAS DE FINAL:

Rafael Nadal x Andrey Rublev ou Cameron Norrie

SEMIFINAL:

Rafael Nadal x Ilya Ivashka, Jannik Sinner, Marin Cilić ou Carlos Alcaraz

