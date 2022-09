Horário do treino classificatório da Fórmula 1, GP da Holanda 2022

Neste sábado, 03 de setembro, os pilotos voltam para o Circuito de Park Zandvoort para o treino de classificação no Grande Prêmio da Holanda, pela temporada 2022. O Horário do treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai ser às 10h (horário de Brasília), com todos os vinte pilotos na disputa. Todas as informações do treino você confere no texto abaixo.

O treino de classificação define o grid de largada para a corrida de domingo onde o piloto que fizer a volta mais rápida no Q3 garante a vantagem de largar em primeiro lugar, sendo o pole position na etapa.

Horário do treino classificatório da Fórmula 1 hoje

O horário do treino de classificação da Fórmula 1 hoje vai ser às 10h (horário de Brasília), diretamente do Circuito de Park Zandvoort, na cidade de Zandvoort.

Mais cedo, o terceiro treino livre do Grande Prêmio da Holanda será realizado às 7 da manhã, também pelo horário de Brasília onde todos os pilotos entram na pista para a disputa. O treino livre será exibido somente pelo canal do BandSports, disponível em operadoras de TV por assinatura.

O treino classificatório será exibido pela BAND, na TV aberta, ao vivo para todos os estados do Brasil, tanto na emissora principal como em afiliadas. Sérgio Maurício é quem narra o treino, enquanto Reginaldo Leme e Felipe Giaffone e reportagem de Mariana Becker.

Confira a programação do fim de semana na Holanda.

Sábado (03/09): – Horário do treino classificatório da Fórmula 1 hoje

Treino livre 3 – 07h

Treino classificatório – 10h

Domingo (04/09):

GP da Holanda – 10h

Reprise – 15h45

Como funciona o treino classificatório na F1 – GP da Holanda 2022

O treino classificatório define o grid de largada para a corrida do domingo, ou seja, as posições em que cada piloto vai largar no Grande Prêmio da Holanda na Fórmula 1.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o objetivo principal é conquistar a volta mais rápida. Quem o fizer, garante a pole position e tem o direito de largar em primeiro lugar no domingo. Em cada uma das etapas é permitido dar quantas voltas quiser, até atingir o número contra os adversários.

A primeira etapa (Q1) dura 20 minutos, onde os atletas fazem a sua escolha de pneus e técnica para conquistarem a participação na prova seguinte. Os últimos cinco são desclassificados.

Depois, a segunda etapa (Q2) funciona da mesma maneira por 15 minutos, com novamente os cinco retardatários eliminados.

Por fim, o Q3 restam apenas os dez melhores. Quem fizer a volta mais rápida é pole position, e cada posição vai determinar o grid da corrida do dia seguinte.

