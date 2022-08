Horário do treino classificatório F1 hoje no GP da Bélgica 2022

Chegou a hora de descobrir quem será o pole position no Grande Prêmio da Bélgica! Neste sábado, 27 de agosto, os pilotos disputam o treino classificatório no Circuito Spa-Francorchamps, em Stavelot, pela temporada 2022 da Fórmula 1. O horário do treino classificatório F1 hoje vai ser às 11h (horário de Brasília), e as informações você confere no texto abaixo.

O treino de classificação define o grid de largada para a corrida de domingo. Os vinte pilotos entram na pista, onde quem fizer a volta mais rápida vai largar em primeiro lugar.

O horário do treino classificatório da Fórmula 1 hoje começa às 11h (Horário de Brasília), no Circuito Spa-Francorchamps, em Stavelot, na Bélgica.

Mais cedo, o terceiro treino livre do Grande Prêmio da Bélgica vai ser às 8 da manhã, também no horário de Brasília, com todos os pilotos na disputa. O treino livre será exibido no BandSports, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Com transmissão na TV aberta, a BAND transmite o treino classificatório para todos os estados do Brasil, tanto na emissora titular como em afiliadas. Sérgio Maurício narra o evento, enquanto Reginaldo Leme e Max Wilson comentam o treino, com reportagem de Mariana Becker direto do paddock.

Sábado (27/08)

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino classificatório – 11h (BAND, BandSports, BandPlay e Site da BAND)

Domingo (28/08)

GP da Bélgica – 10h (BAND, BandPlay e Site da BAND)

Reprise GP da Bélgica – 16h45 (BandSports)

+ Resultado do primeiro treino livre da F1

Verstappen e Leclerc largam no fim do grid da Fórmula 1

É isso mesmo o que você leu torcedor, tanto Verstappen como Leclerc vão largar no fim do grid de largada no próximo domingo, pelo Grande Prêmio da Bélgica.

As equipes da Red Bull e Ferrari foram penalizadas por mudanças nos elementos da unidade de potência em seus carros e por isso, seguindo o regulamento da FIA, vão largar na parte de trás do grid. No entanto, eles disputam normalmente o treino classificatório para tentarem pequenas vantagens como, ficar em penúltimo no grid.

Além dos favoritos da temporada, também tomaram punições Lando Norris, da McLaren, Esteban Ocon, da Alpine, Mick Schumacher, da Haas e Valtteri Bottas da Alfa Romeo,

Para Verstappen, Norris, Ocon e Bottas, os novos motores são de combustão interna, turbocompressores e MGU-Hs, segundo informações da Fórmula 1, garantindo limite máximo na temporada. Enquanto isso, Leclerc, Bottas e Schumacher terão novas caixas de câmbio e cassetes. Para Leclerc, um novo depósito de energia também foi detectado.

Como foram os treinos livres na sexta-feira?

A volta dos pilotos para as pistas teve grandes emoções e muita disputa, após a longa pausa por todo o mês de agosto. O primeiro treino livre da Bélgica, no Circuito Spa-Francorchamps, teve a liderança da Ferrari, com Carlos Sainz em primeiro e Charles Leclerc na segunda posição.

A prova teve Max Verstappen brigando com os pilotos da equipe italiana do começo ao fim, mas não obteve sucesso em ultrapassa-los, terminando apenas em terceiro lugar.

No segundo treino livre, entretanto, o atual campeão da Fórmula 1 tomou a liderança e de lá não saiu mais. Sainz até tentou, assim como Lewis Hamilton, mas ambos não tiveram sucesso. Sob o tempo de 1m45s507, terminou na ponta seguido de Leclerc e Lando Norris, da McLaren.

Confira na imagem a seguir a classificação completa do segundo treino livre na sexta-feira, na Bélgica.

