Horário do treino da F1 hoje: classificatório F1 do GP do Canadá 2023

A Fórmula 1 segue para Montreal para o Grande Prêmio do Canadá, enquanto Max Verstappen tenta igualar a contagem de 41 vitórias de Ayrton Senna. O treino classificatório F1 hoje será disputado no Circuito Gilles Villeneuve, às 17 horas, horário de Brasília, para formar o grid de largada da corrida de domingo. Quer ficar por dentro do treino? Todos as informações estão disponíveis no site a seguir.

Horário do treino da F1 hoje no Canadá

O treino classificatório da Fórmula 1 vai começar às 17h (Horário de Brasília), no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Mais cedo, às 13h30 (Horário de Brasília), o terceiro treino livre será disputado no GP do Canadá. O treino classificatório do Canadá vai ter transmissão nos canais Band e BandSports, além do site da Band e plataforma BandPlay ao vivo.

O Circuito Gilles Villeneuve, localizado em Montreal, no Canadá, será o palco do Grande Prêmio do Canadá neste fim de semana, a oitava etapa da temporada na Fórmula 1. Serão 70 voltas no circuito de 4,361 quilômetros.

Terceiro treino livre: 13h30 (BandSports)

Treino classificatório F1 hoje: 17h (Band, BandSports, site da Band e Bandplay)

Como é o treino classificatório na Fórmula 1?

O treino classificatório na Fórmula 1 serve para determinar o grid de largada para a corrida no domingo, no caso, o Grande Prêmio do Canadá em 18 de junho.

Três sessões definem o treino de classificação, onde cada etapa tem o tempo para a disputa. São elas o Q1, Q2 e o Q3, a última etapa. Em cada sessão, os pilotos precisam obter bons tempos na pista para classificarem até a sessão seguinte e assim lutar pela pole position.

Não há pontuação no treino classificatório. Além disso, os pilotos podem dar quantas voltas quiserem.

A primeira sessão do treino (Q1) dura vinte minutos. Dá para escolher os pneus e as técnicas para alcançar a classificação. Os últimos cinco são desclassificados.

Para a segunda sessão (Q2), quinze minutos são disputados com cinco eliminados.

Por fim, na terceira e última sessão (Q3), sobram dez pilotos. Quem fizer a volta mais rápida ganha a pole position para largar em primeiro lugar na corrida de domingo.

Como foram os treinos livres na sexta-feira?

Lewis Hamilton liderou o segundo treino livre do Grande Prêmio do Canadá, com a Mercedes conquistando uma dobradinha.

A evolução da pista foi o nome do jogo no Circuito Gilles Villeneuve durante a sessão estendida do FP2, com o programa de simulação de qualificação da Mercedes significando que o heptacampeão mundial e companheiro de equipe George Russell registrou seus esforços depois dos rivais.

Carlos Sainz terminou em terceiro pela Ferrari , à frente de Fernando Alonso e Charles Leclerc, da Aston Martin.

A Red Bull terminou em sexto e oitavo com Max Verstappen mais rápido que Sergio Perez, com Valtteri Bottas no meio da Alfa Romeo.

Lance Stroll foi o nono e Pierre Gasly o 10º para Aston Martin e Alpine, respectivamente.

🏁 FP2 CLASSIFICATION 🏁 Lewis Hamilton on top for FP2 in Canada! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/8RgrKs73Kl — Formula 1 (@F1) June 16, 2023

