Resultado treino livre F1 hoje: Lewis Hamilton lidera no Canadá

O primeiro treino livre do Canadá foi cancelado nesta sexta-feira, 17/06. No segundo, Lewis Hamilton, da Mercedes, fez o melhor tempo e venceu a disputa no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, pela oitava etapa. Confira o resultado treino livre F1 hoje completo e a classificação nesta sexta.

Resultado treino livre F1 hoje com vitória de Lewis Hamilton

Com o tempo de 1:13.718, o resultado treino livre F1 hoje foi a vitória do piloto Lewis Hamilton no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, pela oitava etapa da temporada.

Foi Charles Leclerc quem largou primeiro no segundo treino e assumiu a ponta. Pérez e Verstappen seguiram o monegasco, mas ocuparam a segunda e terceira posição respectivamente. Bottas também tornou-se destaque no treino desta sexta-feira.

Verstappen até conseguiu assumir a liderança, mas logo foi desbancado por Leclerc ao marcar 1m14s576. Sainz deslanchou na ponta da tabela e disputou volta por volta com Leclerc. As Mercedes, por outro lado, não saíram da parte de trás do grid.

A bandeira vermelha marcou presença no segundo treino com o relógio faltando 1 hora após o carro de Hulkenberg, da Haas, soltar fumaça na parte de trás. Depois de oito minutos, a pista foi liberada. Sainz conseguiu a liderança mas minutos depois outra bandeira vermelha apareceu no treino, desta vez por acidente de Ocon após bater na chicane entre as curvas 8 e 9.

Faltando 20 minutos para o treino acabar, as Mercedes buscaram melhores colocações. Hamilton assumiu a ponta, com Russell em segundo lugar. Após muita chuva no finalzinho do treino, o britânico conseguiu se manter na liderança e fechar o resultado treino livre f1 hoje em primeiro lugar.

1º Lewis Hamilton (Mercedes) - resultado treino livre F1 hoje

2º George Russell (Mercedes)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º Fernando Alonso (Aston Martin)

5º Charles Leclerc (Ferrari)

6º Max Verstappen (Red Bull)

7º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8º Sergio Perez (Red Bull)

9º Lance Stroll (Aston Martin)

10º Pierre Gasly (Alpine)

11º Oscas Piastri (McLaren)

12º Kevin Magnussen (Haas)

13º Lando Norris (McLaren)

14º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

15° Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16º Nyck De Vries (AlphaTauri)

17º Alexander Albon (Williams)

18º Esteban Ocon (Alpine)

19º Logan Sargeant (Williams)

20º Nico Hulkenberg (Haas)

Por que o primeiro treino livre foi cancelado?

O primeiro treino livre do Canadá foi suspenso após um problema de circuito interno com as câmeras no circuito de Montreal nesta sexta-feira. A Fórmula 1 decidiu cancelar o treino, começar mais cedo o segundo e colocar mais 30 minutos para a segunda atração.

Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, dominava a classificação até Pierre Gasly, da Alpine, apresentar problemas e acionar a bandeira vermelha na pista. Minutos depois, o treino foi suspenso por problemas com a CCTV local, câmeras internas não funcionarem.

Como a sessão foi suspensa, não há classificação.

Que horas é o treino classificatório amanhã?

O treino classificatório que define o grid de largada no Canadá será disputado às 17h, horário de Brasília, no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. O torcedor pode assistir nos canais Band, BandSports, site da site da Band e a plataforma Bandplay.

A classificação final vai definir o grid de largada de domingo, ou seja, onde cada piloto vai largar.

O canal Band exibe de graça para todo o Brasil o treino de classificação no sábado. Também dá para assistir ao vivo no BandSports, na TV paga. Para ver de graça na internet é só acessar o site da emissora (www.band.uol.com.br) ou a plataforma BandPlay.

